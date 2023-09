“Jenna Ortega e Johnny Depp stanno insieme”, l’attrice risponde al gossip in corso.

Il mondo del gossip a Hollywood è sempre pieno di sorprese, e questa volta il pettegolezzo ruota attorno a Jenna Ortega e Johnny Depp, entrambi legati al regista Tim Burton. Secondo il noto profilo social Deux Moi, l’equivalente americano di Whoopsee, ci sarebbe una relazione romantica tra la giovane attrice di “Wednesday,” Jenna Ortega, 20 anni, e la star di 60 anni di “Pirati dei Caraibi” Johnny Depp. Le voci hanno ottenuto tale risonanza che Jenna Ortega si è sentita costretta a affrontarle e le ha definite “ridicole” attraverso una storia su Instagram.

Jenna Ortega ha smentito pubblicamente queste voci attraverso una storia su Instagram, anche se il contenuto non è più disponibile per la visualizzazione. Ha scritto: “Questa storia è così assurda che non riesco nemmeno a ridere.” Inoltre, ha respinto categoricamente le voci di un presunto incontro tra lei e Johnny Depp, affermando che i due non si sono mai incontrati, neanche sul lavoro.

Anche i rappresentanti di Johnny Depp hanno smentito queste voci in un’intervista al magazine NME, dichiarando che “Il signor Depp non ha alcuna relazione personale o professionale con la signorina Ortega in alcun modo.” Tuttavia, la piattaforma Deux Moi, seguita da 2 milioni di follower, ha dichiarato che il suo scopo principale è “condividere storie.” Se queste storie siano veritiere o false, sembra avere scarso rilievo per loro. Nel giornalismo, si sa, una smentita può diventare una notizia, e questo caso non fa eccezione.