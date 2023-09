Grande Fratello, svelati i primi concorrenti ufficiali, 3 famosi e 3 non famosi: ecco chi sono

Ecco i primi sei concorrenti ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello, che inizierà lunedì 11 Settembre 2023, come annunciato da Tv Sorrisi e Canzoni:

Giselda Torresan: Un’operaia non famosa di Treviso, appassionata di fotografia e esperta di trekking. Su Instagram, conta più di 100 mila follower ed è stata intervistata da Il Messaggero grazie alla sua passione per la montagna. Vittorio Menozzi: Un ingegnere che vive a Parma e si distingue anche come modello. Ha 21 anni ed è laureato in ingegneria gestionale e gestione industriale. Ha sfilato per importanti brand come Dolce e Gabbana e Missoni. Alex Schwazer: Un grande campione di marcia, noto a livello internazionale. Sarà uno dei concorrenti Vip nella nuova edizione. Grecia Colmenares: Un’attrice famosa che è conosciuta da tutti. La sua partecipazione garantirà una dose di notorietà al programma. Beatrice Luzzi: Un’altra grande attrice che si unirà al cast Vip del Grande Fratello. Letizia Petris: Fra i non famosi, c’è Letizia Petris, una fotografa di 24 anni originaria di Riccione e laureata in Digital Communication.

La particolarità di questa edizione è che il cast sarà equamente diviso tra concorrenti Vip e non famosi, introducendo quindi una nuova dinamica al programma. Sarà interessante vedere come si sviluppa questa combinazione di partecipanti in una delle trasmissioni televisive più seguite in Italia.