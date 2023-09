Belen ed Elio Lorenzoni sfidano il primo rischio insieme durante il volo in parapendio: «Libertà totale»

Belen Rodriguez mostra sempre più il suo amore per Elio Lorenzoni attraverso le storie su Instagram, condividendo le loro esperienze e avventure. Mentre i figli Santiago e Luna Marì sono con i rispettivi padri, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, Belen ha scelto di fuggire con Elio nelle Dolomiti e poi affrontare una nuova esperienza: il parapendio.

Scopriamo cosa è successo

Belen Rodriguez è innamorata perdutamente e lo dimostra con una dolce dedica a Elio Lorenzoni: «Il primo vestito è per te».

Belen e Elio, una vacanza romantica in una suite a cinque stelle nelle Dolomiti, con un costo di oltre tremila euro a notte.

Belen ed Elio, innamorati in volo La coppia vive apertamente la loro storia d’amore e non ha paura di nascondersi. In particolare, la showgirl argentina desidera condividere la sua felicità con i suoi oltre 10 milioni di fan su Instagram.

La coppia ha deciso di intraprendere nuove avventure insieme, incluso un emozionante volo in parapendio. Belen documenta l’esperienza pubblicando una foto di loro insieme e successivamente un video in cui si sente la sua voce. Nell’ultima storia, Belen è con l’istruttore di parapendio che sembra “rimproverarla” perché vorrebbe avere il tempo di scattare un selfie come ricordo.

La risposta di Belen è decisa: «Faccio quello che voglio, e ora voglio un selfie da conservare nella mia galleria del telefono come ricordo».

L’istruttore, sorridendo, acconsente alla showgirl argentina di condividere la storia su Instagram prima di riprendere il volo.