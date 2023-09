Addio a Jimmy Buffett, l’iconico interprete di “Margaritaville”, all’età di 76 anni.

Il cantautore Jimmy Buffett , il cui marchio musicale era caratterizzato da una sorta di pop country rilassato, divertente e spesso a tema tropicale è morto ieri, 1° settembre. Aveva 76 anni. La causa della morte non è stata immediatamente rilasciata.

La morte di Buffett è stata confermata attraverso una dichiarazione sul suo sito ufficiale: “Jimmy è morto pacificamente la notte del 1° settembre circondato dalla sua famiglia, dai suoi amici, dalla musica e dai cani. Ha vissuto la sua vita come una canzone fino all’ultimo respiro e mancherà oltre misura a così tanti”.

Nato a Pascagoula, Mississippi, il 25 dicembre del 1946, Buffett imparò a suonare la chitarra negli anni del college e, prima di formare la sua prima band, si esibì per un certo tempo nelle strade di New Orleans. Il grande successo arriva per Buffett nel 1977 con l'uscita di "Margaritaville", che lo consacra artista di fama nazionale e gli fa ottenere riscontri anche da fuori gli Stati Uniti.