Welcome to Earth, Will Smith sul treno più pericoloso del mondo per National Geographic

Impegnato nelle riprese della docuserie, l’attore è stato visto prendere il convoglio dalla famosa Nariz del Diablo

Will Smith sembra aver sfruttato al meglio il suo soggiorno in Ecuador, mentre esplorava diverse città durante le riprese di Welcome to Earth, un documentario di National Geographic. Produttore e narratore della docuserie, l’attore 53enne è stato visto girare per le strade di Alausi, nella provincia di Chimborazo. La gente del posto e i turisti sono rimasti entusiasti di vedere il premio Oscar, che ha baciato i fan mentre saliva su un treno dalla famosa Nariz del Diablo (Naso del Diavolo) a Sibambe. Si tratta del treno più pericoloso al mondo a causa del suo percorso su una scogliera a strapiombo che cade a centinaia di metri, delle curve tortuose e della forte pendenza. Durante l’escursione, Will Smith indossava un berretto da baseball beige e un giacca gialla.

NARIZ DEL DIABLO, IL TRENO PIÙ PERICOLOSO DEL MONDO

Secondo il sito web dell’Ecuador Rail, l’impresa ingegneristica ha ricevuto il suo soprannome “a causa delle numerose morti tra gli operai che vi si sono verificate e della pura e semplice difficoltà di costruzione”. Si stima che circa 2.000 uomini siano morti durante la costruzione della ferrovia, che si trova su un versante di montagna difficile e con pareti quasi perpendicolari. In passato Will Smith ha mostrato il suo lato avventuroso scalando la cima dell’edificio più alto del mondo, il Burj Khalifa di Dubai, composto da 160 piani. Gli episodi di Welcome to Earth hanno mostrato la star mentre esplorava un vulcano attivo nel Pacifico e scendeva in kayak lungo un fiume islandese dalle acque bianche.

IL CASO OSCAR E LA PUNIZIONE DELL’ACADEMY

L’ultima apparizione di Will Smith è avvenuta sui social media dove ha pubblicato un video di scuse per aver schiaffeggiato Chris Rock sul palco degli Oscar lo scorso marzo. L’attore ha rilasciato una dichiarazione di pentimento per la sua condotta “inaccettabile” e ha spiegato che il comico “non era pronto a parlare” con lui dell’accaduto. Lo schiaffo era nato per una battuta sulla calvizie della moglie Jada Pinkett Smith, che si è rasata la testa perché affetta da alopecia. Meno di un’ora dopo il suo sfogo, Will Smith è stato premiato con l’Oscar come miglior attore e ha ricevuto una standing ovation per il suo discorso in cui si è definito un protettore della sua famiglia. Prima che l’Academy potesse decidere quale punizione imporre per l’incidente, Will Smith si è dimesso dall’organizzazione. Alla fine l’Academy gli ha imposto un divieto di partecipazione alla cerimonia della durata di 10 anni, anche se può ancora essere nominato per vincere un Oscar.