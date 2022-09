The Crown, scelti gli attori che interpreteranno William e Kate

Il lungo casting per la sesta stagione è arrivato al punto finale. Rufus Kampa e Ed McVey si alterneranno nel ruolo del principe figlio di Carlo e Diana. Meg Bellamy sarà invece la Duchessa di Cambridge

Dopo un lungo e laborioso processo di casting, Netflix ha scelto gli attori e l’attrice che interpreteranno William e Kate nella sesta stagione di The Crown. Si tratta di tre esordienti, Rufus Kampa e Ed McVey per il ruolo del principe William, Meg Bellamy per quello di Catherine Middleton. A dare la notizia in esclusiva è stato il sito specializzato americano Deadline.

DUE ATTORI PER WILLIAM

Rufus Kampa, una carriera proficua a teatro alle spalle, interpreterà William più giovane in alcune scene che rimanderanno al periodo immediatamente successivo alla morte di Lady Diana, nell’estate del 1997. McVey rappresenterà invece il principe un po’ più maturo, negli anni dell’università, quelli dell’incontro con Kate. Il ruolo della Duchessa di Cambridge sarà invece affidato a Meg Bellamy. Kampa e Bellamy avevano inviato la loro candidatura tramite dei video dopo aver letto l’annuncio sui social media.

A NOVEMBRE ARRIVA LA QUINTA STAGIONE

La sesta stagione di The Crown deve ancora entrare in produzione. La quinta, invece, è attesa su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) nel novembre prossimo.











