L’universo Chicago in prima visione su Italia 1

Nell’estate di Italia 1 arrivano in prima serata i nuovi episodi delle stagioni di “Chicago P.D.” e “Chicago MED”.



L’universo televisivo ambientato a Chicago e firmato dal pluripremiato Dick Wolf, non smette di appassionare milioni di telespettatori in tutto il mondo. «La cosa meravigliosa di Chicago è che rappresenta, in modo quasi spudorato, il meglio dei valori e degli ideali americani e allo stesso tempo è uno spaccato molto interessante della società in cui emergono anche situazioni negative che fanno riflettere», ha dichiarato il produttore.



“Chicago P.D.”, nato come spin-off di “Chicago Fire”, vede come protagonisti i poliziotti del distretto 21° del Dipartimento di Polizia di Chicago.

“Chicago Med” narra le vicende dei medici e degli infermieri di un importante ospedale di Chicago, il Gaffney Chicago Medical Center.