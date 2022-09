Annalisa è “Bellissima”: “Per ballare con le lacrime negli occhi”

E’ uscito il nuovo singolo della cantautrice savonese che inaugura un nuovo percorso artistico. A ottobre sarà in tour nei club

Annalisa è “Bellissima”. E’ questo il titolo del nuovo singolo della cantautrice savonese che riprende il proprio cammino solista dopo un’estate da protagonista con i Boomdabash e la hit “Tropicana”. Scritto con Paolo Antonacci e Davide Simonetta, “Bellissima” è il “manifesto” del nuovo corso musicale della cantautrice. “Ho scritto ‘Bellissima’ in un momento decisivo della mia carriera, quel momento in cui ti guardi allo specchio e decidi che una volta azzerati tutti i filtri puoi finalmente costruire qualcosa di completamente nuovo – dice Annalisa -. E’ un racconto sofferto, un pugno nello stomaco, ma scritto con autoironia e un pizzico di isteria romantica. Ti fa ballare, si, ma con le lacrime. È esattamente come sono io”.

Insieme al brano è stato diffuso anche il video, con la produzione di Borotalco TV e la regia di Giulio Rosati, che rappresenta metaforicamente il significato della canzone: il giorno dell’incontro è arrivato, stai aspettando in macchina. Arriva una telefonata (quella che apre il video) e scopri che non ci sarà nessun incontro quella sera, lui non si presenterà. Questo punto di svolta trascina Annalisa in una dimensione del tutto onirica e introspettiva, in cui gli unici elementi oltre a lei sono dei grandi specchi che riflettono la sua immagine: il confronto con sé stessa avviene in maniera intima e profonda fino alla consapevolezza che la luce è dentro di sé. Adesso può voltare pagina e affacciarsi al nuovo capitolo.

Il 7 Settembre Annalisa presenterà per la prima volta dal vivo “Bellissima” con un evento speciale al Teatro Romano di Verona, per poi proseguire il tour a ottobre sui palchi dei principali club italiani.

Queste le date di ottobre:

18 ottobre BOLOGNA Estragon

19 ottobre FIRENZE Viper

21 ottobre ROMA Largo Venue

22 ottobre MODUGNO (BA) Demodè

24 ottobre POZZUOLI (NA) Duel Beat

27 ottobre VENARIA REALE (TO) Teatro della Concordia

28 ottobre MILANO Fabrique

30 ottobre PADOVA Hall