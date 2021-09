Myriam Catania e Quentin tornano insieme. Lei ha scelto: lascerà l’Italia

Ritorno di fiamma tra l’attrice romana e il pubblicitario francese: circa un mese fa arrivava l’annuncio sulla rottura

Un colpo di scena: Myriam Catania e Quentin Kammermann sono tornati insieme! Ritorno di fiamma per l’attrice e il pubblicitario francese, genitori del piccolo Jacques. Lo scoop è stato svelato, in queste ultime ore, da Riccardo Signoretti. I due sono stati beccati a Sabaudia e le foto parlano chiaro! Impossibile non notare la loro complicità nelle acque del mare. Solo qualche settimana fa, la coppia aveva annunciato la rottura. Sembra che, con il trascorrere del tempo, Myriam sia riuscita a ritrovare la serenità con Quentin. La crisi pare essere solo un ricordo. Sul settimanale Nuovo, la stessa ex concorrente del GF Vip spiega cos’è accaduto in queste ultime settimane.

“A volte, anche quando l’amore sembra ormai finito, resta qualcosa dentro. Ed è qualcosa di inspiegabile e di inarrestabile, in grado di far riemergere un sentimento più forte di prima”

Il ritorno di fiamma porta nella vita dell’attrice romana un grande e importante cambiamento. Racconta, nel corso di questa sua nuova intervista, che il lavoro non permette a Quentin di restare a Roma. Per tale motivo, hanno deciso di “trasformare l’ostacolo in un’opportunità”. Scendendo nel dettaglio, Myriam Catania annuncia che lascerà l’Italia. Ebbene, l’attrice è pronta a seguire Quentin in Francia, a Marsiglia.

Si dichiara felice di trasferirsi in una “città meravigliosa”. Fa presente che lì c’è il mare e che il piccolo Jacques avrà modo di imparare il francese e di frequentare l’asilo in Francia. “È elettrizzante”, dichiara l’attrice, felicissima di iniziare una nuova vita insieme a Quentin e al loro bambino. Un’importante sfida per Myriam, la quale sembra non avere alcun dubbio su questa decisione.

A fine luglio di quest’anno, la coppia aveva annunciato la fine della storia d’amore. Quentin aveva scelto di condividere un post su Instagram per rendere chiara la situazione, dopo mesi di rumors.

La loro relazione iniziò per caso, nel corso di una vacanza a Ibiza, qualche anno fa. La famiglia si è presto allargata con l’arrivo del piccolo Jacques. Ma, come accade a varie coppie, anche loro si ritrovati ad affrontare una dura crisi.

La stessa Myriam aveva fatto sapere che la sua dolce metà era tornata in Francia, facendo notare che erano appunto nati diversi problemi. Il pubblico di Canale 5 ricorderà sicuramente la sorpresa che Quentin ha organizzato per l’attrice, durante la passata edizione del GF Vip.

Sembrava che la coppia avesse ritrovato la serenità, ma poi è arrivata la notizia sulla rottura. Ed ecco che ora cambiano nuovamente le carte in tavola e insieme tornano a sorridere, pronti a iniziare una nuova avventura.

