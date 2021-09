Karina Cascella ci ripensa e torna in tv: nuovo programma, parla lei

L’ex opinionista di Uomini e Donne e di Barbara d’Urso ha deciso di riapparire sul piccolo schermo, ma in una veste diversa

Karina Cascella torna in televisione! L’ex opinionista di Uomini e Donne aveva deciso di dire basta al piccolo schermo, ma qualcosa è cambiato negli ultimi giorni. Poco fa su Instagram ha annunciato infatti che sarà protagonista di una nuova trasmissione Mediaset, seppure in veste di ospite. Non avrà quindi un ruolo nel cast, non sarà conduttrice né affiancherà alla conduzione. Tuttavia nell’annuncio è sembrata molto contenta ed entusiasta di questo nuovo impegno televisivo, il che spiegherebbe anche il dietrofront sulla decisione di lasciare la televisione.

Lo aveva specificato anche di recente: non voleva tornare in televisione. Molto probabilmente, però, Karina si riferiva soltanto a una tipologia di impegno a cui ormai rinuncia tranquillamente. La Cascella è e rimane una delle opinioniste più pungenti dei salotti televisivi e per questo molto amata dal pubblico. Amata quanto odiata, s’intende: con caratteri come il suo è facile che accada. Lei però ha deciso di dire basta ai salotti, non vuole più vedersi in quelle vesti e per questo aveva messo la parola fine alla collaborazione con Barbara d’Urso.

Era stata altrettanto chiara però sulla possibilità di accettare impegni diversi. No, non un reality show: non se la sente ancora di lasciare sua figlia per mesi senza di lei. Karina Cascella sarà protagonista di un nuovo programma di Italia 1. Lo ha annunciato lei stessa, non contenendo l’entusiasmo:

“Parteciperò a un programma televisivo come ospite per una puntata, molto molto carino. Non è un programma solito, è una cosa un po’ insolita. Su Italia 1. Io dovrò fare… una cosa, non posso svelare niente. Registriamo tra qualche giorno e ho anche un po’ paura per quello che andrò a fare”

Trattandosi di un nuovo programma su Italia 1, Karina Cascella potrebbe partecipare alla trasmissione di Nicola Savino. Il condizionale è d’obbligo, ma se così fosse spiegherebbe anche i timori di fare ciò che è chiamata a fare. Nel programma di Savino, che vedrà anche ex gieffine protagoniste, i Vip si mettono alla prova con la cultura generale tornando tra i banchi di scuola, chiedendo aiuto ai bambini. Nulla vieta però che possa trattarsi di tutt’altro programma: non resta che attendere per scoprirlo.

Dunque il ritorno di Karina Cascella in tv non avverrà come opinionista: ha mantenuto fede alle scelte fatte prima dell’estate. Scelte fatte ben prima che Mediaset ridimensionasse i programmi della d’Urso.

