Domani arriva il Filming Italy best movie award, tra i premiati Carlo Verdone

Domani alla Mostra del cinema di Venezia andrà in scena la nuova edizione del Filming Italy best movie award, in cui Tiziana Rocca, direttore generale

Filming Italy award e Vito Sinopoli, presidente onorario del premio, annunceranno tutti i premiati di quest’anno. La madrina del premio che si svolgerà all’hotel Excelsior sarà l’attrice Gabriella Pession. Ecco, di seguito i vincitori delle varie categorie: Carlo Verdone, Alba Rohrwacher, Gabriele Muccino, Elio Germano, Gabriele Salvatores, Walter Veltroni, Giorgio Diritti, Francesco Bruni, Vittoria Puccini, Lodo Guenzi, Carolina Crescentini, Sidney Sibilia, Valeria Golino, Sara Lazzaro, Katia Follesa, Luca Bernabei, Cochi Ponzoni, Nina Zilli, il Volo, Greta Scarano, Chiara Francini, Anna Valle, Susanna Nicchiarelli, Donatella Finocchiaro, Alessandro Haber, Alex Infascelli, Can Yaman, Rafael Cebrián, Diane Kruger, Darko Perić e Angelo Spagnoletti. Il Filming italy best movie award “maestri del cinema italiano” andrà al premio oscar Vittorio Storace e il Filming italy best movie award “cinema e sociale” a Sarah Felberbaum.