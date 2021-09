Alberto di Monaco ferma tutti: “Charlène tornerà a casa prima del previsto”

La principessa farà presto ritorno in Europa: a confermarlo è proprio il principe, attraverso una nuova intervista

Già qualche giorno fa Charlène e Alberto di Monaco hanno smentito le notizie sul loro imminente divorzio, nove anni dopo il matrimonio nel Principato di Monaco. Nelle scorse ore, a parlare ci pensa proprio il principe, in esclusiva su People. Oltre a rassicurare tutti sulle condizioni di salute di sua moglie, vuole smentire nuovamente le voci sulla crisi.

In questi ultimi giorni, dopo la smentita, si erano nuovamente riaccesi i dubbi sull’imminente divorzio, a causa della movimentata vita di lui. Oggi, lo stesso Alberto decide di parlare della lunga guarigione di Charlène, la quale attualmente si trova in Sudafrica. La principessa è ansiosa di tornare a casa e di ricongiungersi con la sua famiglia, questa volta a Monaco.

Sembra che potrà riabbracciare i suoi figli, i gemelli Jacques e Gabriella, “prima del previsto”. In questa sua prima intervista da quando è tornato dal Sudafrica con i suoi figli, il principe decide di fornire ulteriori aggiornamenti medici e di rispondere ai media che parlano di problemi matrimoniali.

A causa di una serie di procedure mediche, messe in atto per correggere un precedente intervento chirurgico otorinolaringoiatrico e combattere l’infezione, Charlène si trova bloccata in Sudafrica da metà maggio. Ora Alberto di Monaco assicura che sua moglie “è pronta per tornare a casa”. Ovviamente, la data di ritorno a Monaco “dipende da ciò che dicono i medici”.

Se i suoi progressi continueranno a esserci, potrebbero già pianificare il suo viaggio entro questo mese. Pertanto, il principe assicura che Charlène potrebbe far ritorno a casa anche prima della data prevista – si parlava di fine ottobre. “Sono abbastanza sicuro che possiamo ridurre un po’ quel lasso di tempo”, dichiara Alberto.

Quest’ultimo ironizza sulla situazione e fa sapere che, scherzosamente, sua moglie si è dichiarata “pronta a imbarcarsi clandestinamente su una nave per tornare in Europa”. Il principe di Monaco rivela che la salute di Charlène è già migliorata dopo l’intervento chirurgico di quattro ore, effettuato lo scorso 13 agosto.

Confessa che la principessa è “di buon umore”. Quando la scorsa settimana, in Sudafrica, Charlène si è riunita alla sua famiglia ha avuto modo di riabbracciare i suoi figli di 6 anni, per la prima volta dall’inizio di giugno.

Alberto di Monaco conferma che Charlène è stata felicissima di vederli e di trascorrere del tempo con i suoi bambini. L’infezione, purtroppo, ha costretto la principessa a sottoporsi a diversi interventi chirurgici.

Intanto, sembra proprio che l’ex nuotatrice si stia riprendendo e che presto farà ritorno a casa. Dunque, pare che le notizie di gossip che la vedevano ormai lontana dalla sua famiglia e, così, anche da Alberto, siano ormai smentite.

Nei giorni scorsi, il principe è stato paparazzato in compagnia della sua ex Nicole Coste, e del figlio illegettimo, Alesandre. Queste foto hanno alimentato ancora di più le voci di crisi.

La stessa Nicole, parlando dopo 16 anni con Paris Match, rivela che il 26 agosto hanno festeggiato insieme il 18esimo compleanno del loro figlio Alexandre. L’ex hostess afferma che tra Alberto e il ragazzo c’è un ottimo rapporto padre-figlio.

Dunque, sembra che il principe di Monaco stia semplicemente mantenendo un rapporto cordiale con la madre di uno dei suoi figli.

Gossipetv.com