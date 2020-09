Giulia De Lellis con l’acne sul red carpet di Venezia: mostra le imperfezioni paladina dello ‘skin positive’

Giulia De Lellis lancia ancora una volta un messaggio molto forte di skin positive: sfila sul red carpet a Venezia con l’acne sul volto. Smarca il dover essere per forza perfette. E’ bellissima, nonostante i brufoli che persino con il make up è impossibile nascondere del tutto.

L’influencer 24enne aveva detto nei giorni scorsi di avere uno sfogo molto importante sulla pelle del viso, colpa dell’acne psicosomatica che la perseguita da anni e che è tornata a colpire. Ha persino mostrato il volto al naturale, non celando i brufoli con i filtri per una volta. Nonostante tutto, torna a Venezia da diva e fa passerella davanti ai flash. Sdogana le imperfezioni e non ha alcun timore di mostrarsi in pubblico.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne affronta come una leonessa le luci del red carpet con indosso l’abito nuvola firmato Belfiori. Diventa immediatamente un eroina sul social, proprio come era successo a Kendall Jenner ai Golden Globe 2018. La modella sul tappeto rosso non si era lasciata affatto intimidire da commenti feroci che la riguardavano. “Abito nero e acne”, qualcuno aveva scritto. Così aveva conquistato l’ammirazione del pubblico.

La De Lellis si prende gli applausi, come anche le altre famose che fanno vedere i loro difetti. L’ultima è stata Aurora Ramazzotti, che ha conquistato una pioggia di ‘like’ postando una foto in cui rivela pure lei l’acne sul viso. La 24enne romana a proposito ha commentato: “Brava e complimenti ad Aurora che ha aperto questo argomento, io ne ho parlato a volte nelle Stories, ma non ho avuto mai il coraggio di affrontarlo in maniera così intensa e seria”.

