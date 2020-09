Domani torna “Il caffè di Rai1”

Domani sarà l’ultimo appuntamento estivo con “Il caffé di Rai1” condotto da Pino Strabioli e Roberta Ammendola. La stagione estiva ha portato grande soddisfazione alla rete ammiraglia: nonostante l’orario difficile, il programma ha portato a casa un’incredibile media del 14% di share. I risultati hanno confermato i conduttori al timone del programma, anche nella consueta edizione autunnale che andrà in onda sempre il sabato alle ore 6. Chi parteciperà all’ultima puntata? Siete curiosi? Immaginiamo di sì. Ci saranno ospiti importanti. Citiamo innanzitutto Drusilla Foer, straordinaria artista, che per la prima volta si farà intervistare in una trasmissione Rai. Ci sarà poi Max Giusti che parlerà di teatro e del suo ultimo spettacolo in scena. Interverrà anche lo scrittore Diego De Silva, il presentatore Beppe Convertini e, in collegamento, Lorena Bianchetti.