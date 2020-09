Alessandra Amoroso: “In passato ho avuto poco amore per me stessa”

Alessandra Amoroso torna a parlare della propria vita sentimentale dopo la fine della storica relazione con Stefano Settepani: ecco le dichiarazioni della cantante.

Alessandra Amoroso torna a emozionare e a emozionarsi con i propri fan. Dopo essere stata protagonista dei Seat Music Award, la cantante è pronta a una nuova vita artistica, grazie anche ai recenti successi estivi, arrivati a pochi mesi di distanza dalla fine della sua ‘storica’ storia d’amore con Stefano Settepani.



Una relazione che oggi Sandrina ha messo alle spalle e non rimpiange più, come ammesso in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni. A ufficializzare la fine della sua storia d’amore con Settepani era stata la stessa cantante di Galatina su Instagram, per chiedere a tutti di rispettare la loro privacy e non mettere in circolo voci false. A distanza di mesi, oggi la Amoroso è una donna nuova, più forte e decisamente felice.

Dopo qualche mese difficile, l’artista è riuscita a rimettere insieme i pezzi della sua vita, e dopo una rottura così importante ha reagito forse anche meglio di quanto potesse credere. “Ho ripulito le mie ferite, mi sono rialzata e con fatica ho continuato la mia vita“, ha spiegato la cantante di Karaoke: “La morte è una sola, ma le vite possono essere tante. Se necessario, una diversa ogni giorno. Sono tornata a essere viva, ancora più viva“. Di seguito il video ufficiale di Karaoke:

