Ivana Mrazova: “Devo fare un’operazione”

Sono ormai giorni che l’ex gieffina Ivana Mrazova si trova nella sua città d’origine in Repubblica Ceca. Eppure la permanenza della 27enne si sta procrastinando più del normale, tanto che molti follower hanno sospettato che questo possa essere dovuta ad una crisi con il fidanzato Luca Onestini, conosciuto proprio nella casa del Grande Fratello. La modella ha quindi voluto, attraverso alcune storie Instagram, spiegare ai suoi seguaci il perché di tale allontanamento dall’Italia.

“Penso che sia giusto che vi dica il motivo per cui sono ancora in Repubblica Ceca”, ha quindi esordito. “Il motivo – ha spiegato – è che questo venerdì devo fare un’operazione, un intervento, ma niente di pericoloso per fortuna. Solo che mi sono arrivati gli esami e non sono andati bene, quindi è un’operazione inevitabile. Ma non vi dovete preoccupare assolutamente, è una cosa abbastanza semplice, ma necessaria”. Sicuramente la spiegazione ha tranquillizzato i fan della coppia, ma di certo preoccupa di più di una rottura amorosa. Tuttavia la modella ha più volte ribadito che sì l’intervento è inevitabile, ma che non dovrebbe essere nulla di più di un intervento di routine

Ma la bella dagli occhi di ghiaccio ha poi specificato: “Devo aspettare un altro risultato dagli esami dell’operazione. Questo è il motivo per il quale sono ancora qua. Però voglio che siate tranquilli, perché io sono tranquilla. Abbastanza”. Ivana ha già affrontato un’importante battaglia, quando a soli tre mesi di vita, le venne diagnosticato un grave problema al cervello, come lei stessa aveva raccontato nel programma di Canale5.

Liberoquotidiano.it