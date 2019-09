Maxi flop per John Travolta: il suo ultimo film, The Fanatic:” ha chiuso la giornata del debutto ai botteghini con incassi di 3.100 dollari o una media di 60 dollari per ciascuno dei 52 cinema in cui e’ stato proiettato.

Le cifre finali per il week-end del Labor Day devono ancora essere confermate ma l’Hollywood Reporter ha calcolato per il film di Travolta un magro 15 mila dollari per l’ultimo lungo ponte della stagione estiva durante il quale il vincitore ai botteghini Angel Has Fallen (Attacco al Potere 3) ha portato a casa oltre 11 milioni di biglietti venduti. Per la star della “Febbre del Sabato Sera” e’ l’ultimo di quattro insuccessi di pubblico uno di seguito all’altro negli ultimi anni. In alcune delle sale venerdì il film con Travolta ha incassato dieci dollari o meno. Il miglior risultato The Fanatic lo ha registrato in un cinema di Hollywood: 736 dollari.

Il flop ricorda quello registrato un anno fa da Kevin Spacey con l’ultimo film girato prima dello scandalo delle molestie sessuali.

ANSA