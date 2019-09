Rai1, oggi andrà in scena l’Eurovolley con il match Italia-Russia

Oggi, mercoledì 4 settembre Rai2 trasmette alle 18 il quarto di finale del Campionato Europeo femminile 2019 con le azzurre di Davide Mazzanti che affrontano all’Atlas Arena di Lodz la Russia.

Le vice campionesse mondiali dovranno superare l’ostacolo russo per accedere alle semifinali dove mancano da tre edizioni.

Dall’altra parte della rete ad attendere le ragazze di Mazzanti c’è la Russia, vincitrice negli ultimi anni dei Campionati Europei 2013 e 2015. L’Italia ha tutte le possibilità per superare il quarto, fondamentale sarà ritrovare il proprio gioco, fatto di velocità e creatività: due armi che hanno permesso alle azzurre di centrare traguardi importanti, l’ultimo in ordine di tempo la qualificazione olimpica per Tokyo 2020.