A teatro, Foglietta, Bolle, Marcorè

Al via Festival Il Teatro sull’Acqua 2019

L’anno della Poesia al Festival Il Teatro sull’Acqua 2019 di Dacia Maraini, ad Arona (NO), con anche Neri Marcorè e il suo viaggio tra ”Le mie canzoni altrui”; Anna Foglietta protagonista del ”Decamerone – Una guerra” di Michele Santeramo a Viterbo per ArtCity e il ”Roberto Bolle and friends” a Napoli. E ancora danza, con ”Augusto” del Leone d’oro Alessandro Sciarroni a Roma, fino a Vittorio Sgarbi e ”Leonardo” a Latisana (UD): sono alcuni degli spettacoli teatrali in cartellone nel prossimo week end.

Ansa