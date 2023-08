Taylor Swift è cilentitaliaana: “Voglio vedere le mie radici”

Taylor Swift ha origini cilentane e avrebbe confidato di voler venire in Italia a “vedere i luoghi delle sue radici”. E’ quello che si legge sulle pagine de “Il Corriere del Mezzogiorno” che racconta la storia del trisavolo Baldi, partito dal Castelnuovo Cilento nel 1876 per fare fortuna negli Stati Uniti. La cantante sarà in tour in Italia nel 2024 e chissà che non sia l’occasione giusta per incontrare i parenti italiani.

Castelnuovo Cilento è un piccolo centro di circa tremila abitanti, e secondo quanto scrive il giudice della Corte Suprema del New Hampshire Charles Douglasnon nel libro “Philadelphia’s King of little Italy”, la cantante avrebbe manifestato l’intenzione di venire nel Cilento dopo aver scoperto le origini della sua famiglia.

Il libro verrà presentato il 9 agosto nella piazza di Castelnuovo Cilento e sarà presente l’editore Giuseppe Galzerano, che vive e lavora a Castelnuovo Cilento.

Tornando all’albero genealogico si scopre che la figlia di Baldi, Rosa, si sposa in seconde nozze con il tenente colonnello Archie Dean Swift. Dalla coppia nascono tre figli: Archie III, Douglas e Scott, il padre di Taylor. Le esperienze durante la seconda guerra mondiale raccontate dal nonno hanno ispirato Taylor Swift a scrivere la canzone “Epiphany” che appare nel suo ottavo album in studio, “Folklore”.