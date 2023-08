Matteo Berrettini, ultimi baci a Melissa Satta prima di partire

e della Costa Smeralda dove si sono regalati baci e coccole, passione e risate. Hanno veleggiato con gli amici e si sono divertiti anche con Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu. Ma ora è arrivato il momento di partire e gli ultimi baci salati della coppia sono pieni di magia.

Il settimanale “Chi” ha paparazzato Melissa Satta e Matteo Berrettini nel mare sardo: lui come un adone innamorato accanto alla sua sirena che sfoggia un fisico perfetto. Asciugamano in vita e muscoli a vista, il tennista non toglie gli occhi dalle curve della ex velina, che addosso ha un mini bikini zebrato bianco e nero. Scelgono gli scogli per una pausa fatta di baci salati prima di ripartire in barca verso altri lidi.

Pranzo a due sul mare Per una sosta a base di aragoste e crudités Matteo Berrettini e Melissa Satta scelgono un angolino romantico, riservato, sul mare, raggiungibile solo con la barca. Si godono il pranzo e si scambiano bollenti effusioni. L’occasione è deliziosa e la coppia ne approfitta per brindare e scambiarsi forse promesse e impegni preziosi. Il tennista sa che deve volare in America per le prossime sfide ma con la carica di Melissa è pronto a tutto.

I prossimi lidi Matteo Berrettini si gode gli ultimi giorni di mare in Sardegna con Melissa Satta prima di volare in America. Fino al 13 agosto ci sarà a Toronto il Canadian Open, poi sarà la volta di Cincinnati, sui campi duri e veloci che pare siano a lui più congeniali rispetto a quelli di terra battuta europei. Berrettini poi parteciperà agli Us Open a New York dove qualche anno fa era arrivato in semifinale. E c’è da scommettere che Melissa sarà lì al suo fianco a fare il tifo per il campione.

I tabloid pazzi della coppia Chissà se in America Matteo Berrettini e Melissa Satta faranno impazzire i flash proprio come è stato a Wimbledon. A Londra i paparazzi erano letteralmente innamorati di loro. Il “Sun” li descriveva così: “Insieme sono la perfezione assoluta”. I tempi in cui gli hater incolpavano la ex velina di distrarre il tennista sembrano lontani. Non serve più che Melissa si sfoghi in tv perché vittima di bullismo e sessismo, ora l’aria è cambiata e lei è vista come la forza di Matteo. E a bordo campo si parla già di nozze…