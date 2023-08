Gwyneth Paltrow mette in affitto su Airbnb la guest house della sua proprietà di Montecito

Gwyneth Paltrow mette in affitto la sua guest house nella proprietà di Montecito dove abita. L’attrice, premio Oscar nel 1999 con “Shakespeare in Love”, lo annuncia attraverso un video sui social in cui spiega i motivi per cui ha deciso di aprire le porte di casa sua. In realtà c’è solo una notte a disposizione, quella del 9 settembre. Sarà già stata prenotata?

“La solitudine è una condizione umana – spiega Gwyneth Paltrow – ma negli ultimi anni, l’aumento dell’isolamento e la mancanza di comunità hanno reso le nostre vite ancora più frammentate. Airbnb ha avuto la brillante idea di fare qualcosa per rendere il mondo un po’ meno solitario, motivo per cui vi invito a soggiornare presso la mia guesthouse di Montecito per una notte”.

L’attrice e imprenditrice fa un vero e proprio annuncio per promuovere la struttura: “Sdraiati a bordo piscina, fai una delle mie escursioni preferite e, naturalmente, avrai un bagno rifornito con i miei prodotti ‘Goop’ preferiti per un soggiorno davvero lussureggiante”. Con la possibilità di mangiare con la star: “Anche se all’inizio potremmo sentirci estranei, spero che troveremo connessioni e punti in comune davanti a un pasto delizioso”.