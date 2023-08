Da George Clooney a Meryl Streep, i soldi delle star per lo sciopero degli attori

Lo sciopero degli attori contro gli studios di Hollywood paralizza l’industria dello spettacolo americana, ma non piega le star del cinema. In tre settimane, i volti più famosi del grande schermo hanno raccolto 15 milioni di dollari per aiutare i colleghi in difficoltà. Tra chi ha donato almeno 1 milione di dollari ci sono George Clooney, Matt Damon, Leonardo DiCaprio, la coppia Hugh Jackman e Deborra-lee Furness, Nicole Kidman, Jennifer Lopez e Ben Affleck, Ryan Reynolds e Blake Lively, Julia Roberts, Arnold Schwarzenegger, Dwayne Johnson, Meryl Streep e Oprah Winfrey.

Raccolti 15 milioni Il fondo di solidarietà a sei zeri è gestito dalla Fondazione legata alla sigla sindacale che rappresenta gli interpreti di cinema, tv e radio, la Sag-Aftra Foundation, che dalle prime ore della serrata contro i produttori e le piattaforme di streaming ha aperto una campagna di donazioni per dare respiro ai suoi membri durante quello che da subito si preannunciava come un sciopero di non rapida risoluzione. I 160mila iscritti alla Sag-Aftra incrociano le braccia dal 14 luglio, quando si sono uniti agli sceneggiatori della Writers Guid of America in presidio permanente dal 2 maggio. “Grazie al supporto di alcune delle star più pagate di Hollywood, la Fondazione potrà offrire aiuto e speranza a migliaia di attori che lavorano con la paga minima e che versano già in enormi difficoltà economiche”, si legge nel comunicato della Fondazione. Le richieste di aiuto finanziario arrivate all’ente nell’ultima settimana sono più di 400, “30 volte tanto la media dei periodi normali”. “Con questo programma di assistenza cercheremo di garantire che gli artisti bisognosi non perdano la casa, possano pagare le bollette, fare la spesa, acquistare farmaci salvavita o coprire le spese mediche. È una sfida enorme, ma siamo uniti e determinati”, dice ancora la nota.

La donazione di Dwayne Johnson A dare il via alla solidarietà era stato Dwayne Johnson, che aveva contribuito con una ​​donazione definita “storica” dalla presidente della Sag-Aftra Foundation, Courtney B. Vance, che, a suo dire, è suonata come “una chiamata alle armi” per dare soccorso agli attori messi in crisi dallo sciopero che ha bloccato la produzione a Hollywood. “Ho fatto appello alla nostra comunità per ricordare quanto fosse difficile e la risposta per aiutare i colleghi artisti è stata incredibile, immediata e commovente”, ha detto Vance, riconoscendo che Johnson “ha contribuito a dare il via a questa campagna”.

Streep e Clooney capofila della super colletta Vance ha anche sottolineato l’impegno di George Clooney e Meryl Streep, entrambi membri di lunga data della Fondazione e del suo Consiglio degli attori, i quali “si sono prodigati con donazioni da 1 milione di dollari, e-mail e molti inviti ad altri a donare con generosità”.