Michelle Hunziker presenta la figlia al nuovo fidanzato e intanto spunta un test di gravidanza…

Aurora Ramazzotti in Sardegna ha conosciuto Giovanni Angiolini

Vacanza finita, è il momento di sfogliare l’album dei ricordi. Michelle Hunziker ha trascorso giorni indimenticabili in Sardegna insieme alle figlie, ma anche con Giovanni Angiolini. Aurora Ramazzotti ha conosciuto la nuova fiamma della mamma durante il soggiorno in Costa Smeralda. Le foto del settimanale “Diva e donna” mostrano il trio in terra sarda e poi altre immagini della conduttrice tv con il suo chirurgo. L’affiatamento è tanto, l’intesa pure e già sono cominciate le presentazioni in famiglia.

Michelle Hunziker in bikini è una favola e ride e scherza con Giovanni e il fratello tra le onde. Lei e il chirurgo plastico si lasciano andare alle tenerezze e ai sorrisi in un crescendo di intesa e passione. In vacanza c’è anche Aurora Ramazzotti e mamma Michelle ne approfitta per far conoscere Giovanni alla figlia. E anche lui ha presentato il fratello alla conduttrice.

I paparazzi sono in agguato e il relax della Hunziker non sfugge a nessuno. E così il settimanale “Chi” lancia la bomba: Michelle è stata avvistata in farmacia ad acquistare un test di gravidanza. Sarà servito a lei o alla figlia Aurora? Entrambe hanno lasciato la Sardegna in attesa… di nuove vacanze.