Film stasera in TV da non perdere giovedì 4 agosto 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 4 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

The Devil Has a Name, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

David Strathairn e Kate Bosworth in un dramma giudiziario, da una storia vera. Un agricoltore sfida l’industria petrolifera accusandola di aver inquinato l’acqua che irriga i suoi terreni.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Gli sdraiati, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Francesca Archibugi dirige Claudio Bisio in una commedia sull’Italia di oggi, vista attraverso il rapporto conflittuale fra un padre e il figlio adolescente.

Remi, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Daniel Auteuil in un’avventura tratta da un classico della letteratura per ragazzi. Un bimbo orfano ritrova le sue origini viaggiando attraverso la Francia con un artista di strada.

Scuola di polizia, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Cult della commedia demenziale anni 80 con Steve Guttenberg e Kim Cattrall. La libera iscrizione richiama all’accademia di polizia una serie di improbabili e catastrofici personaggi.

La signora delle rose, ore 21:15 su Sky Cinema Due+24

Delicata commedia con Catherine Frot. Per salvare la sua amata azienda floreale dal fallimento, Eve, aiutata da una solerte segretaria e da tre goffi stagisti, mette in atto un folle piano.

FILM ROMANTICO DA VEDERE STASERA IN TV

Un amore all’improvviso, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Pellicola romantica con Eric Bana e Rachel McAdams. Un uomo viaggia nel tempo senza preavviso a causa di un’anomalia genetica. In balia degli eventi, cerca di salvare il suo matrimonio.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Soldado, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Stefano Sollima dirige Benicio Del Toro e Josh Brolin nel sequel di “Sicario”. Ingaggiato dall’FBI, un uomo misterioso intensifica la guerra al narcotraffico fra Messico e Stati Uniti.

FILM DI FANTASCIENZA DA VEDERE STASERA IN TV

Jurassic Park, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

3 Oscar al cult fantastico di Steven Spielberg, dal romanzo di Michael Crichton. Uno scienziato crea un parco a tema preistorico, popolato da animali estinti generati in laboratorio.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

The Jacket, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Thriller con Adrien Brody, Keira Knightley e Daniel Craig. Un reduce di guerra, sofferente di amnesia, viene accusato di omicidio. In manicomio sara’ sottoposto a un brutale trattamento.

FILM BIOGRAFICO DA VEDERE STASERA IN TV

Marie Antoinette, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Sofia Coppola dirige Kirsten Dunst nel ritratto della capricciosa regina di Francia. La giovane sovrana conduce una vita nel segno della frivolezza e dell’adulterio. Oscar per i costumi.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Don Matteo, ore 21:25 su Rai 1

Il cadavere di una donna viene trovato in casa di Sergio e a scoprirlo è proprio lui. Anna crede nell’innocenza di Sergio , ma il PM Nardi non è del tutto convinto.

Tim Summer Hits 2022, ore 21:20 su Rai 2

La grande musica torna Live nelle più suggestive piazze del nostro Paese e in tutte le case degli italiani. Con Andrea Delogu e Stefano De Martino.

La grande opera all’Arena di Verona – Nabucco, ore 21:20 su Rai 3

Tre capolavori della lirica firmati Georges Bizet e Giuseppe Verdi, l’atmosfera unica dell’Arena di Verona.

Zona Bianca, ore 21:20 su Rete 4

Nuovo programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4.

Giu’ le mani dalle nostre figlie, ore 21:21 su Canale 5

Tre genitori scoprono che le rispettive figlie vogliono perdere la verginita’ durante il ballo della scuola. Tenteranno in ogni modo di impedirglielo.

FBI: Most Wanted, ore 21:20 su Italia 1

In una cittadina dell’Ohio quasi tutti gli abitanti si ammalano di tumore perche’ il proprietario della Centrale elettrica a carbone, Larry Griffin, smaltisce illegalmente le scorie.

In onda, ore 20:35 su La7

Il programma di approfondimento quotidiano condotto da David Parenzo e Concita De Gregorio.

Tonno spiaggiato, ore 21:30 su TV8

Black comedy con Frank Matano nel ruolo di uno strampalato killer per amore. Per riconquistare la sua ex, Francesco decide di uccidere un membro della sua famiglia.

Robin Hood-La leggenda, ore 21:25 su Nove

Nell’Inghilterra orfana di Riccardo Cuor di Leone, il conte sassone Robert Hode entra in urto col normanno Sir Miles Folcanet.