Fabrizio Corona in luna di miele in anticipo con Sara… in topless

In attesa delle nozze la coppia si gode qualche giorno di sole e passione

Convivono da più di un anno e presto diventeranno marito e moglie, ma intanto Fabrizio Corona e Sara Barbieri si godono una vacanza in Sardegna che ha il sapore di una luna di miele. Il settimanale Chi li ha paparazzati in piscina tra baci e avvinghiamenti, con l’ex paparazzo che sfoggia muscoli scolpiti e tatuaggi e la modella che si lascia ammirare in topless.

La passione è alle stelle tra Fabrizio e Sara e non mancano i baci focosi e le effusioni bollenti. Lui ha 48 anni e lei 22 “ma di testa abbiamo la stessa età”, scherza l’ex paparazzo. Tra loro si parla di nozze imminenti, previste a settembre e poi il sogno di trasferirsi in America. In attesa dei fiori d’arancio si godono un’estate di mare e passione, prima a Capri e poi in Sardegna.

“Questa con lei è sicuramente una delle più belle storie d’amore che ho mai vissuto nella mia vita. Ho progetti seri, farei anche un figlio”, ha detto Corona che è già padre di Carlos (avuto con Nina Moric), ormai 19enne. L’incontro con la Barbieri per lui è stato una vera svolta e, dopo anni turbolenti sotto tanti punti di vista, sembra aver finalmente trovato la pace del cuore.