Oroscopo Paolo Fox del giorno e domani, 4-5 agosto. Le previsioni

Ecco le previsioni del 4-5 agosto secondo l’oroscopo del giorno e domani di Paolo Fox per quanto riguarda i primi quattro segni zodiacali (tratto in parte dallo Stellare dato in allegato con DiPiù):

ARIETE: discussione in vista. Non devono rimproverare i colleghi. Domani non vorranno chiudere un rapporto sentimentale.

TORO: più comprensivi nella vita di coppia. Domani intesa rinnovata per le coppie grazie a Venere.

GEMELLI: non devono amplificare una crisi sentimentale. Domani il rapporto subirà dei problemi a causa delle troppe responsabilità. Agitazione generale.

CANCRO: se una storia ha fatto il suo corso, meglio passare ad altro. Domani tante responsabilità. Le storie d’amore fresche si rafforzano.

Si prosegue con i successivi quattro segni dello zodiaco analizzati come sempre dall’oroscopo di Paolo Fox secondo le sue previsioni del 4-5 agosto.

LEONE: sottotono la sfera sentimentale. Domani usciranno da una dura separazione. Coppie forti in questo periodo.

VERGINE: equilibrio perduto da ritrovare. C’è chi ha buone basi di coppia. Domani cielo ottimo per legalizzare un’unione.

BILANCIA: Saturno favorevole. Buoni progetti da sviluppare. Domani possono legalizzare un’unione. Dubbi sulle finanze.

SCORPIONE: coppie forti quelle che hanno superato una crisi nel mese di luglio. Domani è lecito parlare di amore. Chi vuole fare pace, può farlo.

Infine gli ultimi segni zodiacali secondo le previsioni di oggi e domani (4-5 agosto) dell’oroscopo di Paolo Fox:

SAGITTARIO: le cose vanno fatte con calma. Parlare solo se necessario. Domani giornata agitata. Questioni economiche in sospeso.

CAPRICORNO: incomprensioni sentimentali che si possono superare. Domani massima collaborazione col partner. Momento particolare della loro vita.

ACQUARIO: coppie insoddisfatte. Agosto porta novità. Domani polemica legata a questioni economiche. Possibili litigi.

PESCI: le coppie sono chiamate a trovare una soluzione oppure dirsi addio. Domani giornata critica per parlare. Qualcuno è preoccupato per un membro della famiglia.

Lanostratv.it