Non è l’Arena, Massimo Giletti resta a La7. De Andreis: “Salvo colpi di scena”

Non è l’Arena, speciale di Massimo Giletti stasera. Giancarlo De Andreis: “Dovrebbe tornare anche nella prossima stagione”

Il futuro televisivo di Massimo Giletti nelle ultime settimane è stato avvolto nel mistero. L’ex conduttore di Rai1, traslocato ormai da anni a La7, aveva lasciato i telespettatori di Non è l’Arena con il fiato sospeso. Durante l’ultima puntata della trasmissione, infatti, il conduttore non aveva accennato alla sua riconferma in autunno. E in effetti nell’ultimo periodo si è vociferato spesso di un ritorno di Massimo Giletti in Rai, magari con nuovi progetti. Al momento, però, Massimo Giletti resta a La7, e la prova arriva proprio oggi. Infatti va in onda stasera uno speciale di Non è l’Arena, alle 21:20, su La7. Su Di Più Tv, nella rubrica La tv vista da internet, il giornalista Giancarlo De Andreis, commenta così:

“Non è l’Arena, salvo colpi di scena, dovrebbe tornare anche nella prossima stagione”.

Massimo Giletti resta a La7 con Non è l’Arena. Giancarlo De Andreis non ha dubbi: “Conferma della sua permanenza”

Secondo il giornalista Giancarlo De Andreis lo speciale di Non è l’Arena in onda stasera è un chiaro segnale. Quello che confermerebbe Massimo Giletti a La7 anche nella prossima stagione televisiva. Fino all’ultimo Massimo Giletti era diviso tra Rai e La7 ma quest’ultima avrebbe avuto la meglio. D’altronde Massimo Giletti non ha mai nascosto la sintonia provata con l’editore e con tutta la squadra della rete. Giancarlo De Andreis, intanto, sullo speciale di Massimo Giletti di stasera dice:

“Arriva la conferma della sua permanenza a La7”.

Non è l’Arena, speciale del 3 agosto: di cosa parlerà Massimo Giletti

Si preannuncia una puntata forte per Non è l’Arena stasera, dalle 21:20 su La7. Ancora una volta Massimo Giletti punta sulla cronaca e l’attualità. In particolare si affronterà il caso delle due ragazze violentate nel 2019 in Sardegna. Le ragazze si sono viste chiudere l’indagine in meno di un anno e adesso Massimo Giletti a Non è l’Arena cercherà di fare chiarezza su quanto accaduto.