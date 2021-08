L’album più venduto è quello di Emis Killa

Keta Music vol. 3 è in cima alla classifica Fimi/Gfk. Fuori con il mixtape anche il documentario sulla realizzazione

Keta Music vol. 3 di Emis Killa uscito lo scorso 23 luglio è al primo posto nella classifica Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana. Il nuovo mixtape del rapper è il terzo capitolo della saga che ha segnato alcune delle tappe principali della sua carriera. Keta Music vol. 3 segue la strada tracciata dai due lavori precedenti, “Keta Music”, opera prima di Emis Killa, pubblicato nel 2009, e “Keta Music vol. 2”, uscito nel 2015. La saga di “Keta Music”, in cui l’artista mostra da sempre il suo lato più crudo, è stata fin dagli esordi uno dei segnali più forti del cambiamento nel mondo del rap e dell’hip hop nei primi anni ’10, contribuendo a segnare l’inizio di una nuova generazione di rapper. Grazie a questi progetti discografici, divenuti una fonte d’ispirazione a cui molti hanno attinto, Emis Killa ha reso il mixtape un prodotto mainstream, accessibile a tutti e apprezzabile dal grande pubblico. Keta Music Vol.3 è composto da undici tracce con la partecipazione di esponenti della scena urban-rap come J Lord, Lazza, Rose Villain, Madame, Gemitaiz, Jake La Furia, Montenero, RollzRois, Mera, Not Good e Massimo Pericolo. La cover del mixtape replica un celebre scatto di Mike Tyson con la sua tigre bianca del Bengala, che ha vissuto con il pugile per più di 16 anni. Con Keta Music Vol.3 è uscito anche un documentario sulla realizzazione del mixtape. Scritto da Emis Killa e Marta Blumi Tripodi, nel video sono presenti lo stesso Emis Killa e immagini di archivio risalenti ai suoi primi anni di carriera.

Diregiovani.it