Cenerentola, Camila Cabello una principessa moderna che sogna l’indipendenza

Rilasciato il trailer del live-action, dal 3 settembre su Amazon Prime Video

Camila Cabello è Cenerentola: una principessa moderna che sogna l’indipendenza. Lei non vuole rinchiudersi a casa a fare la ‘brava moglie’. Lei sogna di sfondare nel mondo della moda perché ha un talento come stilista. Tra esplosioni di colori, musiche e canti, ‘Cenerella’ deve vedersela con la matrigna cattiva (interpretato da Idina Menzel) e le sue figlie – che fanno di tutto per ostacolarla per gelosia – e con il principe che non ha occhi che per lei (interpretato Nicholas Galitzine). Ad aiutare ‘Cinderella’ i tre topini e una fata turchina d’eccezione interpretata da Billy Porter. Chi sceglierà tra la carriera e l’amore? Oppure, riuscirà a unire le sue due passioni? Tutto questo nel trailer di Cenerentola, il primo film da protagonista della Cabello. Il live-action sarebbe dovuto arrivare al cinema a febbraio 2021 ma a causa della pandemia debutterà il 3 settembre su Amazon Prime Video. Nel cast anche Pierce Brosnan, James Corden, John Mulaney, Charlotte Spencer, Maddie Baillio e Romesh Ranganathan.

Prodotta dal conduttore James Corden – insieme a Leo Pearlman, Jonathan Kadin e Shannon McIntosh e Louise Rosner e Josephine Rose sono i produttori esecutivi – la pellicola non sarà il solito live-action. La musica sarà protagonista tanto quanto gli attori. Si tratta di una moderna interpretazione musicale della fiaba tradizionale con brani pop di artisti contemporanei, che accompagneranno le ambizioni e le aspirazioni della giovane donna. Sogni più grandi di quanto il mondo le permetterà, ma con l’aiuto del suo Fab G (Billy Porter) sarà in grado di inseguirli e realizzarli anche se non sarà facile. “Cenerentola è un classico che tutti conosciamo e amiamo, ma questa volta con un tocco moderno e unico e interpretato dalla sensazionale Camila Cabello e da un cast stellare”, ha dichiarato il capo di Amazon Studios Jennifer Salke. “Il produttore James Corden e il team di registi hanno preso questa amata fiaba e l’hanno rinnovata con una prospettiva fresca e potente che risuonerà con il pubblico e le famiglie di tutto il mondo. Non potremmo – ha continuato – essere più entusiasti che i nostri clienti globali cantino e ballino insieme alla rivisitazione di questa classica storia da parte del regista Kay Cannon”.

