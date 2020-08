Mara Venier, altra caduta e nuovo infortunio alla gamba. «Devo farmi benedire». Ecco cosa è successo

Nuovo infortunio per Mara Venier. La conduttrice è caduta di nuovo questa volta a casa mentre rientrava da una cena tra amici. “Era buio, non ho visto il gradino in giardino e sono inciampata” ha raccontato in un video pubblicato nelle IG Stories. Per fortuna niente di rotto, ma il ginocchio le fa male:



“Una bella botta” ammette senza perdere il suo sorriso. Solo due mesi fa, Mara è caduta durante una puntata di Domenica In rompendosi il piede. La conduttrice ha portato il gesso per due mesi e appena pochi giorni fa aveva ripreso a camminare normalmente. “È arrivato il momento di andare a farmi benedire” ha detto con la sua solita ironia tranquillizzando i fan.





