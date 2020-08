Leonardo DiCaprio ha firmato un accordo esclusivo con Apple Tv

Leonardo DiCaprio entra ufficialmente a far parte del mondo dello streaming, stipulando con la sua casa di produzione, la Appian Way, un accordo con Apple Tv+. Si stratta di una collaborazione pluriennale che vede l’attore di Hollywood in veste di produttore, e talvolta anche di interprete, dei prossimi progetti presentati sulla piattaforma, tra gli altri anche il film di Martin Scorsese “Killers of th Flowers Moon”.

Non è la prima volta che volti noti del cinema decidono di collaborare con le piattaforme streaming stipulando degli accordi che segnano l’inizio si un percorso lavorativo. Ed è quello che è accaduto anche tra Leonardo DiCaprio e Apple Tv+, come riportato da Variety. Il divo di Hollywood, quindi, fondatore della società di produzione Appian Way, ha scelto la smart tv del colosso californiano per cimentarsi anche nel mondo dello streaming con nuovi progetti.

L’accordo stipulato vede le due parti impegnate in una collaborazione pluriennale, dove la casa di produzione avrà il compito di sviluppare progetti televisivi per Apple. Leonardo DiCaprio e la sua Appian Way, che gestisce insieme a Jennifer Davisson, si sono già trovati a lavorare con Apple, realizzando due progetti streaming. Si tratta del film “Killers of the Flower Moon” diretto da Martin Scorsese e di cui l’attore italo-americano è protagonista, oltre alla serie thriller “Shining Girls” che vede DiCaprio in veste di produttore esecutivo, mentre la protagonista sarà Elisabeth Moss.

La società fondata dall’attore non è certo alle prime armi in fatto di produzioni cinematografiche, infatti, molti dei film di cui è stato protagonista sono stati prodotti proprio dalla Appian Way, come ad esempio The Revenant”, “The Wolf of Wall Street”, “The Aviator” e “Shutter Island”. Non mancano poi film documentari “Virunga”, “Cowspiracy”, “Sea of ​​Shadows”, “Ice on Fire” e “And We Go Verde”. Ma la casa produttrice non è del tutto estranea nemmeno alla televisione, non solo per aver realizzato la serie sopra citata, ma anche per aver scelto di realizzare un progetto per Disney Plus, dal titolo “The Right Stuff”.

Intanto, pian piano, la Apple sta raggiungendo sempre più personaggi di spicco nel mondo del cinema. Dopo la serie di successo, The Morning Show, che ha visto trionfare Jennifer Aniston, si aggiungono alla carrellata di nomi che hanno già stipulato contratti con la piattaforma streaming, anche Oprah Winfrey, Alfonso Cuaron, Julia Louis-Dreyfus, solo per citarne alcuni, a cui adesso bisogna aggiungere anche Leonardo DiCaprio.

Tv.fanpage.it