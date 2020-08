Beautiful anticipazioni americane, addio Sally: Courtney Hope fuori dal cast

È tempo di nuove trame e nuovi personaggi a Beautiful. E così gli sceneggiatori hanno deciso di tagliare fuori Sally Spectra. Nelle prossime puntate americane la stilista lascerà Los Angeles. A dare l’annuncio l’attrice Coutrney Hope sui social network. Dopo tre anni di onorato servizio l’interprete dalla fulva chioma non farà più parte del cast della nota soap opera americana.



Al momento non è chiaro in che modo Sally uscirà di scena ma di sicuro non morirà come accaduto di recente a Emma Barber. Molto probabilmente andrà via dalla California su suggerimento dell’ex fidanzato Wyatt, sconvolto nell’apprendere che la stilista ha finto per mesi di avere una malattia terminale pur di riconquistarlo. In futuro non è escluso un ritorno della Spectra ma per il resto del 2020 gli autori hanno preferito puntare su altre storie. Dunque Wyatt, indeciso per un lungo periodo tra Sally e Flo, sceglierà definitivamente di stare accanto alla cugina ritrovata di Hope Logan. In Italia assisteremo a questo addio solo tra un anno visto il grosso divario che si è creato tra le puntate italiane e quelle oltreoceano.

“Una brusca interruzione di un viaggio monumentale. Gli ultimi tre anni sono stati fantastici e anche se non so cosa riserverà il futuro questo capitolo di Sally è purtroppo giunto al termine”, ha fatto sapere Courtney Hope su Instagram e Facebook. “Adoro il cast e tutta la troupe di The Bold and The Beautiful e mi mancheranno tutti ma attendo il giorno in cui potremo lavorare di nuovo insieme. Alcune cose sono al di fuori del nostro controllo e ringrazio tutti i fan per il supporto. Fino ad allora mi concentrerò su nuovi inizi e su tutto quello che il futuro avrà in serbo per me”, ha aggiunto l’attrice. Courtney ha lasciato intendere che la scelta di tagliare fuori Sally Spectra da Beautiful non è dipesa dalla sua volontà bensì da quella della produzione. Una scelta che, a quanto pare, non è piaciuta più di tanto alla Hope, diventata popolare in tutto il mondo grazie alla serie CBS.

Bradley Bell e compagnia bella hanno deciso di far fuori Sally Spectra per fare spazio a nuovi personaggi. Nelle ultime puntate americane di Beautiful è arrivato il dottor Finn, che sta cominciando a provare un certo interesse per Steffy. Non solo: prossimamente tornerà in scena Zende, il nipote di Eric Forrester nonché ex fidanzato di Nicole Avant, la sorella di Maya. Secondo le indiscrezioni il ragazzo – che non avrà più il volto di Rome Flynn bensì quello di Delon De Metz – avrà a che fare con Zoe, la discussa modella della Forrester Creations.





Antonella Latilla, Gossipetv.com