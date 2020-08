Alessandro Di Battista è di nuovo papà: è nato il secondo figlio

Alessandro Di Battista è diventato papà, per la seconda volta! A dare il lieto annuncio è stato il diretto interessato, che ha condiviso un post sui social. In particolare, il politico ha ringraziato la sua Sahra, che le ha fatto un regalo di compleanno davvero speciale. Infatti, proprio oggi, Alessandro compie gli anni. Impossibile non provare tanta felicità per quanto accaduto in queste ultime ore.



Oltre ciò, Di Battista ci tiene anche a ringraziare tutti per gli auguri ricevuti per il suo compleanno. Ricordiamo che il nuovo arrivato è il secondo figlio nato dall’amore di Alessandro e Sahra. Il piccolo Andrea ora è pronto ad accogliere Filippo. Questo è il nome scelto dalla coppia per il bebè. Secondo quanto rivela lo stesso Di Battista, il bambino è nato ascoltando un brano famoso degli U2, ovvero Sweetest Thing. Sono più di 3mila, al momento, gli utenti che su Facebook stanno facendo le loro congratulazioni al politico, che sceglie di condividere una foto che lo ritrae in ospedale insieme alla sua Sahra. Nell’immagine è possibile notare la piccola manina di Filippo.

“È nato Filippo! La mamma è stata mitica e sta benone”

così inizia l’annuncio di Alessandro Di Battista sulla nascita del suo secondo figlio. Un regalo speciale quello che Sahra gli riserva per il giorno del suo compleanno. Ad annunciare a tutti l’arrivo di Filippo era stato lo stesso politico, lo scorso mese di marzo. La notizia ufficiale è arrivata proprio da lui, attraverso i suoi profili social. Proprio qui ha condiviso un video che lo ritraeva insieme al suo primo figlio, Andrea. Il polito pentastellato ha scelto di condividere con tutti i fan questa grande emozione e di scoprire insieme a loro il sesso del secondo figlio. Ed ecco che, subito dopo la nascita di Filippo, Di Battista sceglie nuovamente di condividere la sua felicità.

Un grande momento per Di Battista, che diventa papà per la seconda volta. Dopo il suo annuncio sulla gravidanza di Sahra, il politico aveva ricevuto diversi messaggi di auguri. In particolare, è stato impossibile non notare le congratulazioni di Luigi Di Maio e di altri noti esponenti del Movimento 5 Stelle. Ora non possiamo non fare gli auguri a Di Battista e Sahra!



