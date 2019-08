Romics celebra Scarpelli disegnatore

Antologica con oltre 200 opere originali, tra fumetti e vignette

Una mostra antologica di oltre 200 opere originali tra fumetti, disegni, sceneggiature disegnate, vignette, ritratti dedicata al talento di disegnatore dello sceneggiatore Furio Scarpelli sarà uno degli eventi di punta della XXVI edizione di Romics in programma alla Fiera di Roma dal 3 al 6 ottobre. Organizzata per i 100 anni dalla nascita dell’artista, la mostra dal titolo “Furio Scarpelli: pennello, china e macchina da scrivere” nasce per valorizzare un patrimonio praticamente inedito: non tutti sanno infatti che l’artista, noto al grande pubblico come sceneggiatore per il cinema, per lo più in coppia con Age, iniziò la sua carriera proprio come disegnatore di fumetti e vignette satiriche per i giornali. Il percorso – un lavoro coordinato dal figlio Giacomo Scarpelli, Sabrina Perucca, direttore artistico di Romics e in collaborazione con Gallucci Editore – sarà arricchito dalle testimonianze di registi, attori, personaggi del mondo della cultura e dell’arte che hanno lavorato con Scarpelli.

