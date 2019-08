Giorgio Manetti torna nel parterre del trono over a settembre? L’ex cavaliere annuncia importanti novità.

Giorgio Manetti tornerà nel parterre del trono over di Uomini e Donne? Ad alimentare le speranze dei fans è lo stesso ex cavaliere che, su Instagram, sotto l‘ultima foto pubblicata, ha scritto: “Amici godetevi le vacanze: ci rivedremo al vostro ritorno. Vi aspetta una piacevole sorpresa, saremo di nuovo insieme in una nuova, eccitante avventura! Non posso anticiparvi ancora niente ma….stay tuned!! A presto”, ha scritto l‘ex cavaliere senza, però, anticipare nulla. I fans pensano che possa davvero tornare nel dating show di Maria De Filippi, ma c’è anche chi pensa che per Giorgio ci siano altre sorprese in arrivo. Non è esclusa, infatti, una sua partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Cosa accadrà, dunque, a settembre nella vita del Manetti? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.

Il Sussidiario