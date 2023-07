Uomini e Donne: Isabella Ricci tutti gli scoop sul divorzio

La fine del matrimonio tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani di Uomini e Donne sta ancora facendo discutere sui social network. Ora emergono anche nuovi retroscena, che vanno presi con le pinze. Va anche detto che in queste ore l’ex cavaliere sembra dare conferme sugli ultimi rumor, che vedono Isabella nel caos. C’è chi ora addirittura è certo di poter dare ragione a Gemma Galgani, la quale non ha mai visto di buon occhio la Ricci.

Andando con ordine, Isabella ha inizialmente annunciato la fine del suo matrimonio con Fabio. Dopo di che, l’ex dama del Trono Over ha parlato pubblicamente attraverso un’intervista per FanPage. La Ricci ha comunque deciso di non svelare informazioni dettagliate sulla separazione. Lei stessa ha precisato di non voler dare ulteriori spiegazioni per riservatezza. In questi giorni ha anche condiviso su Instagram un post, in cui ha ammesso di essere dimagrita perché “gli ultimi mesi sono stati difficili e complessi”.

A commentare il nuovo messaggio ci pensa in queste ore Amedeo Venza. L’esperto di gossip si scaglia contro Isabella di Uomini e Donne, lanciando un’indiscrezione. A detta sua, la Ricci avrebbe investito a Dubai e poi abbandonato Fabio nel momento perfetto e senza alcuna motivazione valida.

“Mi sa che aveva ragione Gemma! Questa i drammaturghi ogni volta. Perché non racconta che ha investito lì dove si trova (credo a Dubai) e nel momento giusto si è sbarazzata del marito mandandolo via senza motivo apparente?! No, non lo dirà mai perché essere vittima attira più consensi rispetto al ruolo del carnefice”

Non conoscendo i reali motivi della rottura, effettivamente nessuno potrebbe mai dare per certo nulla. Ed ecco che a parlare ci pensa il diretto interessato, Fabio Mantovani. Quest’ultimo si concentra sulla scelta di Isabella di mantenere riservatezza sulla loro separazione. Sembra, però, che l’ex cavaliere voglia far intendere che la Ricci non è stata poi così riservata.

“Mi permetto di sottolineare il fatto che il matrimonio era il nostro. Per quanto riguarda il riserbo calerei un pietoso velo. Credo che da quanto si legge nei vari commenti si possa rilevare che molti sanno cose che erano solo del nostro matrimonio e io non ho mai pubblicato o riferito niente. Ai posteri e alla coscienza di noi due l’ardua sentenza”