Temptation Island: anticipazioni 3° puntata

Cosa accadrà nella terza puntata di Temptation Island 2023? L’appuntamento è fissato per lunedì 10 luglio 2023, serata in cui il pubblico di Canale 5 scoprirà cosa è accaduto tra Alessia e Davide. Quest’ultimo ha chiesto il falò di confronto anticipato alla fidanzata, dopo aver visto alcuni atteggiamenti complici tra lei e il tentatore che porta il suo stesso nome, Davide. Mentre lei è apparsa ancora parecchio indecisa sulla loro relazione, lui si è detto pronto a prendere in mano la situazione per continuare la loro relazione.

Non appena è stata informata da Filippo Bisciglia sulla decisione presa dal fidanzata, Alessia si è buttata nuovamente tra le braccia del tentatore. Il pubblico scoprirà se ha accettato oppure no la richiesta di Davide la prossima settimana. “Una coppia vivrà una cosa che cambierà per sempre il percorso”, questa l’anticipazione data dal conduttore sulla terza puntata. Non si sa quale coppia sia, in quanto un po’ tutte si trovano attualmente in crisi.

La seconda puntata del 3 luglio 2023 è iniziata con il falò di confronto anticipato di Isabella e Manu. Tra le lacrime, i due hanno lasciato il reality show insieme e hanno commosso anche Filippo Bisciglia. La puntata è andata avanti con le lacrime di Gabriela, che non riesce proprio a digerire il comportamento del fidanzato Giuseppe. Non stanno proseguendo meglio i percorsi delle coppie Perla-Mirko e Francesca-Manuel.

Al falò Gabriela non è riuscita a vedere tutto il filmato riguardante Giuseppe. L’ha fatto al suo posto Vittoria, la quale le ha descritto le scene con un breve riassunto. Anche attraverso l’intervento del tentatore Fouad, Gabriela alla fine ha deciso di non chiedere il falò di confronto anticipato e di scoprire fine a che punto può arrivare Giuseppe. Per Perla e Mirko è arrivata, invece, la svolta. Lui inaspettatamente sta trascorrendo molto tempo con una tentatrice, Greta, e questo ha infastidito non poco la fidanzata.

Lacrime anche per Francesca, che purtroppo ha ricevuto ancora conferme negative da parte di Manuel. Subito dopo, è arrivato il momento per i fidanzati di sedersi davanti a Filippo Bisciglia. Il primo a ricevere un filmato è stato Giuseppe, il quale ha sbottato per il legame che Gabriela ha creato con Fouad. Nel frattempo, nel corso della seconda puntata di Temptation Island 2023, è arrivata un’indiscrezione proprio su questa coppia, che riguarda il loro finale nel reality.

Momento deludente per Mirko, che ha ascoltato le dure critiche di Perla. Per questo motivo, si è sfogato con la single Greta. La puntata è andata avanti con le altre tre coppie ancora presenti nel programma. Tanta delusione per Vittoria, che ha assistito all’avvicinamento tra Daniele e la tentatrice Benedetta. Non solo, il 33enne si è lasciato andare a una serie di dichiarazioni sulla sua relazione con Vittoria molto dure. Invece per Daniele non c’è stato nessun video.

Gli ultimi video hanno lasciato interdetto Federico, il quale ha visto la fidanzata Alessia vicina al tentatore Lollo. Lei è scoppiata in lacrime, intanto, e si è sfogata con Vittoria, a cui a confessato di avere timore di esagerare con il rapporto istaurato con Lollo. E quando si è ritrovata ad ascoltare le ultime dichiarazioni di Federico non ha trattenuto il suo sfogo.

”Penso di meritare una persona migliore al mio fianco. Se vado avanti così, mi rovino la vita”, ha dichiarato Ale parlando con Lollo nel villaggio. È così arrivato il momento di capire le novità del percorso di Alessia e Davide. Filippo Bisciglia ha subito anticipato che questa coppia avrebbe regalato il colpo di scena della seconda puntata.

Davide è stato chiamato nel Pinnettu, dove ha avuto modo di vedere la fidanzata vicina al tentatore Davide. Il 39enne si è poi diretto a mangiare, inaspettatamente, seguito dai suoi compagni d’avventura. Incitato da loro, Davide si è sfogato. Il falò è stato davvero infuocato per lui, quando ha visto nuovi video su Alessia. Quest’ultima, intanto, per la prima volta ha avuto l’opportunità di ascoltare alcuni sfoghi del fidanzato.

Alla fine Alessia è tornata nel villaggio delle fidanzate in lacrime. Qui ha spiegato più volte che Davide non è mai riuscito davvero a comprenderla. Ma quando è toccato a lui fare il suo secondo falò ecco che è accaduto il colpo di scena. Si è detto ancora innamorato di Alessia, sebbene lei non gli abbia dimostrato ciò che avrebbe voluto. Ebbene Davide ha sorpreso tutti rivelando di voler subito il falò di confronto anticipato, in quanto ha capito di voler stare insieme alla fidanzata.