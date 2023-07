Rose Leslie e Kit Harington sono diventati di nuovo genitori

Le due star dell’acclamata serie HBO Il Trono di Spade (Game of Thrones) Rose Leslie e Kit Harington, insieme dal 2012, sono diventati genitori per la seconda volta: l’attrice ha infatti dato alla luce una bambina, di cui non è stato ancora rivelato il nome. I due attori, molto riservati e senza account personali sui social, non hanno mai rivelato neanche il nome del primogenito, avuto nel 2021. Pertanto, è stato un loro portavoce a confermare la notizia a People: secondo quanto riportato, la coppia è «felicissima di aver accolto una bambina in famiglia».

Rose Leslie e Kit Harington, nonché Ygritte e Jon Snow, si sono conosciuti sul set de Il trono di Spade nel lontano 2012, per poi fidanzarsi nel 2017 e unirsi in matrimonio nel giugno 2018 con un ricevimento a Wardhill Castle, la residenza di proprietà della famiglia di Rose, circondati dalle tante co-star della fortunata serie fantasy come John Bradley, Richard Madden, Alfie Allen ed Emilia Clarke. Nel 2021, la coppia ha inoltre accolto in famiglia il primo bambino: in quell’occasione la gravidanza era stata annunciata, completamente a sorpresa, a distanza di circa un paio di mesi dal parto. Entrambi molto riservati, gli attori non hanno mai mostrato il primogenito al pubblico, o tantomeno rivelato il suo nome. Molto probabilmente, dunque, non riveleranno neanche il nome della sorellina, da poco accolta in famiglia.

Rose Leslie, nota al grande pubblico anche per il suo ruolo di Gwen nell’acclamata serie televisiva britannica Downton Abbey, era stata avvistata, proprio due settimane fa, mentre passeggiava con un largo vestito a fiori che le copriva la pancia. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l’attrice scozzese era stata infatti immortalata in dolce attesa mentre camminava tra le strade di Londra con la sorella Portia. Questa volta, l’annuncio ufficiale della seconda gravidanza era però stato dato tempo prima dal marito Kit Harington, durante un’intervista rilasciata lo scorso febbraio al The Tonight Show condotto da Jimmy Fallon, in cui lo stesso Harington dichiarava: «Sono terrorizzato. Con il primo figlio cammini sulle nuvole, balli nei prati in fiori per nove mesi. L’uomo soprattutto. Con il secondo figlio, il controllo della realtà avviene prima. Diventi pratico molto più velocemente. Stiamo cercando di preparare il primogenito per questo. Indichiamo la pancia di Rose e diciamo: “Il bambino della mamma”».