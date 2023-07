Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro durerà la rottura?

Per Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro potrebbe essere arrivato il momento dell’addio. La coppia formatisi nella casa dell’ultimo Grande Fratello Vip è stata protagonista di una lite furibonda mentre si trovava in un ristorante, durante la vacanza che stava facendo in Sardegna. La sfuriata è stata filmata ed è finita in Rete. E Daniele ha fatto un post social che ha chiuso con un eloquente: “Tra me è Oriana è finita senza margine di ritorno”.

E pensare che Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, meno di una settimana fa sembravano aver ritrovato la completa armonia, con una vacanza in montagna tra coccole e relax. Ma evidentemente per i due trovare un equilibrio duraturo è impresa impossibile. E’ bastato il trasferimento al mare, in un altro contesto, non più soli ma circondati da altre persone, per far scattare l’ennesima guerra.

“Valigie nuove per il mio compleanno – ha scritto Daniele Dal Moro ironicamente postando una foto con dei sacchi della spazzatura -. Allora ragazzi visto che domani è il mio compleanno appunto vi chiedo la cortesia di non tartassarmi tutto il giorno con messaggi su Oriana anche perché non riuscirò a partire oggi ma dovrò partire domani”. E dopo aver lasciato intendere che avrebbe abbandonato il luogo di vacanza anzitempo, Daniele ha concluso dicendo: “Quindi risparmiatevi messaggi inutili che non servono a nulla per favore”. E poi ha concluso dando la notizia: “Alla fine anche se dite di conoscermi non avete capito molto di me – ha scritto -. Tra me e Oriana è finita senza margine di ritorno”.