Nimona, il nuovo film Netflix, tutto quello che c’è da sapere

Venerdì 30 giugno Netflix ha distribuito Nimona, il nuovo atteso film d’animazione. La protagonista è un’adolescente mutaforma che decide di affiancare un cavaliere in una pericolosa avventura.

Dopo mesi di attesa la piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha pubblicato la pellicola. Il film è tratto dall’ominima graphic novel del fumettista americano ND Stevenson, alla regia Nick Bruno e Troy Quane, la sceneggiatura è di Robert L. Baird e Lloyd Taylor.

La pellicola racconta le avventure di Nimona, decisa ad aiutare il cavaliere Ballister Cuoreardito. Netflix ha distribuito la sinossi nella scheda ufficiale del film: “Per dimostrare la propria innocenza un cavaliere accusato di un crimine unisce le forze con un’adolescente mutaforma. Ma se fosse lei il mostro che ha giurato di distruggere?”.

Nella versione originale la voce di Nimona è di Chloë Grace Moretz, tra le pellicole più celebri dell’attrice troviamo Kick-Ass, Hugo Cabret, Lo sguardo di Satana – Carrie e The Equalizer – Il vendicatore. Presenti anche Riz Ahmed per Ballister Cuoreardito ed Eugene Lee Yang per Ambrosius Goldenloin. La pellicola Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha ottenuto ottimi consensi da parte del pubblico e della critica.