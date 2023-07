Nicola Sganga, nominato Supervisore agli Effetti Visivi del film “Il Monaco che vinse l’Apocalisse”

Ricostruzioni 3D di castelli e manieri medioevali, moltiplicazioni di personaggi, nebbie, digital painting, figure e atmosfere oniriche uniche sono solo alcune delle tante lavorazioni che Nicola Sganga, supportato da un grande team di professionisti anche stranieri, si troverà a dover far realizzare per il film “Il Monaco che vinse l’Apocalisse” diretto da Jordan River.

Il nome scelto per il ruolo di VFX Supervisor, con circa 50 film all’attivo, è quindi Nicola Sganga, diversi riconoscimenti ricevuti, tra cui due David di Donatello (ha curato gli effetti visivi de “Il Divo” di Sorrentino e de “Il Racconto dei Racconti” di Garrone).

Dopo l’ultimazione delle riprese, avvenute nei mesi scorsi, la Delta Star Pictures sta così lavorando assiduamente alla post-produzione del film ispirato all’apocalisse descritta dal filosofo ed esegeta biblico Gioacchino da Fiore (citato da Dante Alighieri nel Paradiso della Divina Commedia). Entro quest’estate è prevista l’ultimazione di tutti gli interventi del film, tra cui la realizzazione di alcune sequenze in cui si darà vita anche al Drago a sette teste, una delle figure presenti nelle pagine del Liber Figurarum, ossia ‘Libro delle figure’, antico codice miniato medioevale (realizzato da Gioacchino da Fiore nel XII secolo), arrivato fino a noi e oggi gelosamente custodito in Inghilterra, a Oxford.

L’opera è inedita e imponente, ma più che mai attuale, in un’epoca, la nostra, segnata da guerre, conflitti, crisi e incertezze economiche, sociali, esistenziali. Sorprendente come un monaco vissuto nel Medio Evo possa aver avuto in visione tutto ciò, ben otto secoli prima di noi, rappresentandolo in figure, simboli e immagini. Per la realizzazione di questa pellicola la produzione ha così scelto tra i migliori capi reparto italiani che lavorano nel cinema, tra cui, solo per citarne alcuni, il Make-up Designer Vittorio Sodano (due nomination agli Oscar, è stato Makeup Supervisor di Mel Gibson nel film “Apocalypto”), il Direttore della Fotografia Gianni Mammolotti (tra i migliori DoP italiani, con oltre 60 film all’attivo), lo Scenografo Davide De Stefano (oltre 20 film, con diverse esperienze internazionali), il Fonico Gianfranco Tortora (una carriera di oltre 140 film nazionali), il Music Compositor Michele Josia (numerosi premi internazionali, tra cui Emmy Awards e Global Music Awards).