Fiorello difende Amadeus: la battuta contro Morgan e Sgarbi

“In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente. Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare“. Lo sfogo di Amadeus apparso nelle scorse ore su Instagram era contro Sgarbi e Morgan? Secondo molti si. Ora arriva una sorta di conferma da Fiorello, amico stretto di ‘Ama’, che i destinatari della bordata fossero proprio il cantante e il critico d’arte. Per chi non lo sapesse, il musicista e Sgarbi, in una serata al MAXXI di Roma, hanno attaccato il direttore artistico del Festival di Sanremo e tra il serio e il faceto hanno sostenuto che non sarebbe compito suo scegliere le canzoni della kermesse.

Fiorello, che solitamente se ne sta alla larga dalle polemiche, stavolta non è stato zitto. Evidentemente pure lui ha ritenuto le sparate di Sgarbi e Morgan talmente grosse che ha deciso di intervenire in difesa dell’amico. Nel farlo ha di fatto confermato che Amadeus, con la massima sugli idioti, ce l’aveva per quel che è stato detto al MAXXI.

“Vi ricordate di noi o vi siete già dimenticati?”. Ha esordito così Fiorello in un video postato sui social in cui è apparso assieme a Fabrizio Biggio, con cui forma il duo comico esplosivo di Viva Rai2!. “Morgan, Sgarbi, avete ragione! Amadeus non è capace”, ha ironizzato ‘Fiore’, per poi proseguire snocciolando una serie di successi musicali usciti dai Sanremo a trazione Amadeus.

“Fai rumore di Diodato? È brutta!”, hanno scherzato Fiorello e Biggio. E ancora: “Dove si balla di Dargen D’Amico la mettono ancora nelle discoteche. Per non parlare dei Maneskin, che con Zitti e buoni hanno vinto l’Eurovision. Amadeus, li hai proprio rovinati!”, hanno scherzato i due. Nel video Fiorello ha pure sbertucciato il critico e il cantante, chiamandoli con evidente dileggio “onorevolissimo Sgarbi” e “genio Morgan”.

A porposito del fatto che Sgarbi ha detto che si impegnerà per affidare Sanremo non ad Amadeus, Fiorello ha commentato: “Non devi fare niente per levare Amadeus da Sanremo, perché tanto è il suo ultimo anno”. “Lanceremo una petizione per rendere Morgan direttore artistico! Così finalmente sentiremo canzoni di successo, non queste cacate che ha scelto Amadeus. Vedrai che successo avrà il Festival…”, ha concluso il duo comico di Viva Rai2!, facendo fare una figuraccia sia a Sgarbi sia al musicista.