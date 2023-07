Ed Sheeran suona accompagnato da un’orchestra di bambini

Ed Sheeran è stato protagonista dell’ennesima buona azione. Questa volta a beneficiarne sono stati gli studenti del Boston Music Project Youth Group, che si sono visti arrivare a sorpresa sul palco l’artista britannico durante il loro saggio scolastico. Sheeran si trovava in città per il live al Gillette Stadium di Doxborough e, durante una mattinata libera, ne ha approfittato per dare un’occhiata ai futuri colleghi.

Tra i giovani talenti Ed Sheeran ha proposto al pubblico “The Hills of Aberfeldy”, tratto dal suo ultimo disco “Subtract” e ha poi suonato con loro il singolo “Eyes Closed”. Una mattinata sorprendente, che si è conclusa con tante foto, selfie e autografi. “Mattinata libera a Boston, quindi sono andato a trovare a sorpresa questo gruppo musicale di bambini, è stato così divertente. Mi preparo per il secondo show allo stadio, a più tardi”, ha scritto l’artista sui social condividendo il video della performance con gli studenti.

“Adoro suonare con i ragazzini” Un fortunato studente si è anche portato a casa un prezioso cimelio: “Ho suonato con Ed Sheeran, è stato pazzesco. Mi sono divertito molto. E mi ha regalato una chitarra davvero fantastica e l’ha autografata”. Molto soddisfatto anche l’artista inglese, che quando è possibile ama abbattere le barriere tra lui e il pubblico, specie se così giovane: “È stato molto divertente. Adoro suonare con ragazzini che si stanno approcciando alla musica per la prima volta, è fantastico”.

In tour per il mondo Ed Sheeran si trovava nella zona di Boston per una serie di concerti in programma al Gillette Stadium di Doxborough. L’artista sta portando in giro per il mondo i suoi ultimi due album = (2021) e − (2023). Il tour, (che in questi mesi ha toccato Europa, Oceania e America del Nord) è iniziato il 23 aprile del 2022 a Dublino e si concluderà il prossimo 23 settembre a Inglewood, nella zona di Los Angeles.