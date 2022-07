Cristina Chiabotto di nuovo mamma: è nata la seconda figlia, Sofia. Il post su Instagram

L’ex Miss Italia e il marito Marco Roscio danno ufficialmente il benvenuto alla loro secondogenita, la piccola Sofia, venuta alla luce il 29 giugno. Il post su Instagram

L’ex Miss Italia è diventata mamma per la seconda volta e assieme al marito Marco Roscio hanno accolto Sofia, la secondogenita nata mercoledì 29 giugno. Ad annunciare la lieta novella la stessa Cristina Chiabotto attraverso il suo profilo Instagram. Nella foto postata sui social, si vede la bambina (di cui i genitori hanno preferito non mostrare il volto), all’interno di una culla rosa confetto. A corredo della tenera immagine, il benvenuto: “29 Giugno 2022…Benvenuta Sofia🎀!!!”. Il post ha già fatto il pieno di like e congratulazioni.

Cristina Chiabotto e suo marito Marco Roscio sono diventati genitori il 7 maggio 2021, la showgirl infatti ha dato alla luce la sua prima figlia, Luce Maria proprio a ridosso della festa della mamma, così come lei stessa aveva annunciato sempre attraverso i suoi social ufficiali (“Sei il regalo più’ bello della vita e non potevi che arrivare per la mia prima festa della mamma”). E con immutato entusiasmo ha voluto condividere oggi con tutti i suoi innumerevoli fan questa sua nuova immensa felicità. Congratulazioni a mamma e papà e benvenuta Sofia!