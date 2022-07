Auditel- gli ascolti della “Televisione gastronomica” domenica 3 Luglio 2022

COME SEMPRE LA MESSA SU RAI 1

–LANCIA LINEA VERDE- GRANDE MELAVERDE- BOOM DI RASPELLI (in foto): Fa l’11,9 % di share con una replica del 2014

–RAI 1- RELIGIONE:1.669.000 spettatori; share 21,63%

–RAI 1-LINEA VERDE ESTATE (con Rafanelli e Peppone): 2.697.000 spettatori ; share 24,46%

–CANALE 5– Messa 754.000 spettatori; share 14,55%

–STORIE DI MELAVERDE: 702.000 spettatori; share 11,9 % (Raspelli con una replica del 13-3-2014: a Busche di Cesiomaggiore, BL, il formaggio Piave prodotto dalla Cooperativa Latte Busche): 991.000 spettatori; share 14,7 % seconda parte)

–MELAVERDE (nuova puntata): 1.754 milioni con 18.9% di share.

–LA7- BELL’ITALIA IN VIAGGIO (con Fabio Troiano ed Emanuela Rosa-Clot): 247.000 spettatori; share 2,3%

–NOVE- LITTLE BIG ITALY (con Francesco Panella; access prime time): 240.000 spettatori; share 1,6%

–LA7- L’ INGREDIENTE PERFETTO ( con Gianluca Mech e Maria Grazia Cucinotta): 94.000 spettatori; share 1,5%