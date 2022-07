Ascolti tv domenica 3 luglio 2022

ASCOLTI TV PRIME TIME

In prima serata su Rai 1 le repliche di Mina Settembre su Rai 1 hanno registrato un netto di 2.473.000 telespettatori, per uno share del 17,4% (nel dettaglio 2.480.000, 16,74% nella prima e nella seconda 2.466.000, 18,20%); su Canale 5 il film Room, in prima tv, ha ottenuto un netto di 1.253.000 telespettatori, share 9,43%. A seguire il prime time ha proposto su Rai 2 la serie 9-1-1 che ha ottenuto 936.000, 6,28% e subito dopo 9-1-1: Lone Star 855.000 telespettatori, share 6,10%. Su Rai 3 Kilimangiaro Estate ha registrato 796.000 telespettatori, share 5,72%, mentre su Italia 1 Il film Supereroe per caso ha ottenuto un netto di 792.000 telespettatori, share 5,50%. Su Rete 4 il film Perfetti sconosciuti è stato visto da un netto di 650.000 telespettatori, share 4,62% mentre su La7 la replica dello speciale Non è l’Arena ha registrato nella prima parte 653.000 telespettatori, share 4,35% e nella seconda 453.000, 5,44%. SuTv8 il Best of di Italia’s Got Talent è stato visto da 490.000 telespettatori, share 3,6% e in conclusione su Nove Only Fun – Comico show ha registrato 299.000 telespettatori, share 2,1%.

ASCOLTI TV ACCESS PRIME TIME

Techetechetè su Rai 1 ha registrato 2.872.000 telespettatori, share 19,39%, mentre su Canale 5 Paperissima Sprint Estate ha ottenuto 1.804.000 telespettatori, share 12,20%. Su Rai 2 lo speciale Tg2 Post in diretta per seguire gli aggiornamenti della tragedia della Marmolada ha raccolto 1.091.000 telespettatori, share 7,39% mentre su Rai 3 la finale di Pallanuoto Italia – Spagna ha conquistato 947.000, 6,56%. NCIS su Italia 1 ha ottenuto 897.000 telespettatori, share 6,08%, mentre su Rete 4 Controcorrente ha registrato nella prima parte 587.000 telespettatori, share 4,03% e nella seconda 833.000, 5,62%. Su La7 la replica de Il palio di Siena ha fatto registrare 558.000 telespettatori, share 3,78%, mentre su Nove Little Big Italy ha registrato 240.000 telespettatori, share 1,6%.

ASCOLTI PRESERALE

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.347.000 telespettatori, share 21,34% e nel game un netto di 3.193.000, 25,79%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! Weekend ha registrato nel segmento Avanti il primo 946.000 telespettatori, share 8,89% e nel game 1.362.000, 11,22%. Su Rai 2 NCIS: Los Angeles è stata vista da un netto di 323.000, share 2,36%, mentre su Italia 1 CSI: Miami 406.000 telespettatori, share 3,03%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi 516.000 telespettatori, share 3,66%.

DAYTIME (MATTINA)

Su Rai 1 Weekly ha totalizzato un netto di 769.000 telespettatori, share 17,16%. A seguire la Santa Messa da Piazza San Pietro è stata vista da 1.317.000, 21,37%, e Linea Verde Estate ha dato la linea al Tg1 con un netto di 2.697.000, 24,45%. Su Rai 2 TV Raider: le storie di Donnavventura ha registrato 465.000 telespettatori, share 4,83%, mentre su Rai 3 prima del Tg3 Storie delle nostre città ha ottenuto 204.000, 3,13% e dopo il Tg3 Quante Storie 322.000, 3,15% e Il Posto Giusto 189.000, 1,58%. La Santa Messa di Canale 5 è stata seguita da 754.000 telespettatori, 14,55%, mentre Melaverde ha registrato 1.754.000 telespettatori, share 18,92%. Su Italia 1 l’ultima delle tre puntate mattutine di Una mamma per amica ha registrato 202.000 telespettatori, share 2,72%, mentre su Rete 4 Dalla parte degli animali ha dato la linea al Tg4 con 255.000 telespettatori, share 14,19% e dopo il Tg il film tv Duplice omicidio per il Tenente Colombo ha segnato un netto di 427.000, 3,77%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 che con Omnibus ha registrato 162.000 telespettatori, share 4,27%, quindi nel segmento News 77.000, 3,19% e nel Dibattito 176.000, 4,03%; a seguire Camera con vista 117.000, 2,15%, L’ingrediente perfetto 94.000, 1,51%, La7 Doc 81.000, 0,92% e Like – Tutto ciò che piace 85.000, 0,73%.

DAYTIME (POMERIGGIO)

Su Rai 1 Il meglio di Domenica In ha registrato 1.384.000, 13,69%. La replica di Venti anni che siamo italiani con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada un netto di 1.590.000, 15,62%. Su Rai 2 la terza tappa del Tour de France ha registrato nella tappa in diretta 796.000 telespettatori, share 7,89%, all’arrivo 1.279.000, 12,92% e Tour Replay 514.000, 4,95%. Su Rai 3 Kilimangiaro Collection registra .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 L’arca di Noè 1.833.000, 15,27%, Beautiful 1.554.000 telespettatori, share 14,09%, Una vita 1.500.000, 14,43%, Grand Hotel 900.000, 9,26% e infine Luce dei tuoi occhi 669.000, 6,53%. Su Italia 1 il film Una pazza giornata a New York ha registrato un netto di 455.000 telespettatori, 4,57%, mentre il film The Swap un netto di 326.000, 3,24%. Su Rete 4 lo Speciale Tg4 – Diario di guerra domenica ha registrato 263.000 telespettatori, 2,69% di share, mentre il film Hondo un netto di 416.000, 4,01%. Su La7 che dopo il Tg trova Fabio Troiano con Bell’Italia in viaggio a 247.000 telespettatori, share 2,33%, quindi il doc G’olè a 256.000, 2,63% e il match Italia – Brasile 3-2 a 248.000, 2,37%.

ASCOLTI TV SECONDA SERATA

Lo Speciale Tg1 dedicato alla tragedia della Marmolada ha ottenuto 1.507.000 telespettatori, share 17,51%. Su Rai 2 La domenica sportiva Estate ha registrato 236.000 telespettatori, share 4,17%. Su Rai 3 Diario di un maestro ha registrato un netto di 71.000 telespettatori, share 2,34%, mentre su Canale 5 il film The Burning Plain – Il confine della solitudine ha registrato un netto di 219.000 telespettatori, share 6,53%, su Italia 1 il film Alibi.com ha registrato un netto di 386.000 telespettatori, share 5,07% e su Rete 4 il film Intrigo Internazionale un netto di 148.000, 2,89%.

TG