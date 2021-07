Un Posto al Sole Anticipazioni dal 5 al 9 luglio 2021: Filippo non ricorda gli ultimi dieci anni, Serena è distrutta!

Vediamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le Puntate della Soap, in onda dal 5 al 9 luglio 2021.

Vediamo insieme le Anticipazioni della soap Un Posto al Sole, riguardo alle Trame delle Puntate Inedite in onda dal 5 al 9 luglio 2021 su Rai3 sempre a partire dalle 20.45.



Puntata in onda Lunedì 5 luglio 2021

L’intervento è andato a buon fine, adesso non resta che aspettare il risveglio di Filippo. Mentre Serena cerca di recuperare le energie, Ferri è grato a Marina per il sostegno che gli sta fornendo. Patrizio ha uno spiacevole scontro con Alberto Palladini e teme che l’uomo possa poi sfogare la propria frustrazione su Clara.

Puntata in onda Martedì 6 luglio 2021

Sebbene l’operazione di Filippo sia andata tecnicamente bene, ci saranno delle conseguenze inaspettate che Ferri affronterà con rabbia e determinazione mentre Serena sembrerà annichilita dal dolore. Patrizio e Clara costruiscono la loro relazione e Rossella dovrà fare i conti con l’impatto emotivo che la loro storia ha su di lei. Alle prese con quattro ragazzini scalmanati, Giulia dovrà ammettere che Renato è un nonno ideale.

Puntata in onda Mercoledì 7 luglio 2021

Sebbene i medici le suggeriscano di pazientare, Serena prende dolorosamente atto della grave amnesia del marito: non ricorda gli ultimi dieci anni. Turbata dalle condizioni di salute di Filippo e dall’atteggiamento un po’ polemico di Volpicelli, Rossella trova un inaspettato confidente col quale sfogarsi. Una temibile presenza al campo scuola al quale sta per iscriversi terrorizza Jimmy.

Puntata in onda Giovedì 8 luglio 2021

Tutti sono preoccupati per Filippo, che non sembra riuscire a ricordare nulla dei suoi ultimi dieci anni di vita. Mentre il Sartori, con fatica, inizia a realizzare quanto sta succedendo, Serena è in preda a una grande sofferenza. Nel frattempo, Patrizio ha un confronto con Rossella. Jimmy invece, terrorizzato dalla temibile Brenda Esposito, prende una decisione che lascia tutti basiti.

Episodio in onda Venerdì 9 luglio 2021

Filippo si sforza di ricostruire gli ultimi dieci anni della sua vita, mentre Serena cerca di mettere da parte il suo dolore per il bene della piccola Irene, alla quale deve spiegare perché non può ancora vedere suo padre. Jimmy ha espresso il desiderio di iscriversi a un corso estivo di danza, lasciando Renato alquanto dubbioso. Intanto, Silvia sembra pentirsi della sua decisione di aver chiuso per sempre con Giancarlo.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.

(Cominig Soon – Sarah Formica)