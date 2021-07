Temptation Island, Sossio Aruta: “Alcuni hanno un copione personale. Ecco come funzionano i reality”

L’ex noto volto del trono over di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip 4, Sossio Aruta, è stato intervistato da PiùDonna commentando alcune dinamiche dei reality di cui lui è stato un grande protagonista. Oltre al Gf Vip, Sossio ha partecipato a Temptaion Island Vip in compagnia di Ursula Bennardo e i suoi esordi televisivi risalgano al reality show dedicato al calcio, Campioni, il Sogno, in onda nel 2005.

Intervistato da Fralof per PiùDonna, Sossio ha ripercorso il suo debutto televisivo e non solo.

“Il reality che più porto nel cuore è Campioni perché mi ha permesso di diventare famoso facendo ciò che più amo. Non mi sento vip anche se in fondo lo sono, 15 anni di tv non sono pochi ma sono umile! È bellissimo in giro o sui social essere apprezzato”

Sulla partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, Aruta ha dichiarato:

“Entrare a metà percorso ed inserirsi non è facile ma ci sono riuscito in pochissimo tempo e non solo in casa ma anche fuori visto il mio terzo posto, primo tra gli over. Se non ci fossero stati due giovanissimi con storie da gossip, chissà forse avrei vinto. Mi sono tolto molte soddisfazioni, quanti concorrenti ho battuto? Tanti volti anche famosi. Una persona che non porto nei miei ricordi e mi ha stupito il suo podio è Paolo Ciavarro, sinceramente in casa era un fantasma non so cosa abbia conosciuto di lui il pubblico. Resterà un mistero.”

E su Temptation Island Vip, il calciatore campano ha confessato:

“Ero arrabbiato con Ursula per la lite che ci fu prima delle registrazioni e volevo fargliela pagare! Mi sono imposto di essere single e l’ho fatto! A mente calda si sbaglia, a mente fredda ho voluto subito riconquistarla, non pensavo mi avrebbe lasciato ed è stata dura per me accettarlo. L’ho cercata dal primo momento in cui ci hanno consegnato i cellulari. Nessun reality è gestito o pilotato, assolutamente, è il concorrente che vive l’esperienza istintivamente oppure con un copione personale! Io non riesco ad avere copione e l’ho dimostrato anche al Grande fratello dove spesso sbagliando non pensavo alle telecamere e facevo cose da casa e non da tv”.

