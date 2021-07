Stasera su rai1 in prima serata con la conduzione di Mara Venier “Una voce per Padre Pio”

Speranza, rinascita e gioia. Saranno i valori più significativi della nuova edizione dell’evento “Una Voce per Padre Pio”, condotto da Mara Venier e in onda domenica 4 luglio alle 21.15 su Rai1. Nato da un’idea di Enzo Palumbo, il programma da 22 anni racconta storie umane, esperienze di devozione e di fede che rimandano all’insegnamento di Padre Pio: dare sollievo alla sofferenza umana.



L’edizione 2021 riunirà grandi nomi del mondo della musica e dello spettacolo: Al Bano, Romina Power, Gigi D’Alessio, Orietta Berti, Giulia Stabile, Katia Ricciarelli e molti altri. L’Orchestra “Suoni del Sud” sarà diretta dal maestro Alterisio Paoletti.



Ma “Una Voce per Padre Pio” è soprattutto solidarietà, quest’anno più che mai. Al programma è come sempre abbinata una campagna di raccolta fondi, sostenuta da Rai per il Sociale, a supporto dei progetti di “Una Voce Per Padre Pio Onlus”. Componendo il numero di sms solidale 45531 fino all’11 luglio si potrà sostenere l’associazione donando 2 euro con un sms da cellulare Wind3, Tim, Vodafone, Iliad, Postemobile, Coopvoce e Tiscali oppure 5 euro con una chiamata da Rete Fissa, Twt, Convergenze e Postemobile e, infine, da 5 a 10 euro da rete fissa Tim, Vodafone, Wind3, Fastweb, Tiscali.



I fondi andranno al sostegno di “Progetto Italia”, per dare continuità al programma “Aggiungi un posto a tavola” e “Fratello studio e sorella scuola”, in aiuto ai quartieri di Napoli Ponticelli-Barra e San Giovanni e alla città di Pompei.

“Una Voce per Padre Pio” è un programma di Enzo Palumbo. Scritto da Marco Luci con la collaborazione di Stefano Castellano e Gianluca Guida. La regia è di Roberto Croce.